Jamie Spears, el pare de Britney Spears, va anunciar aquest dijous la seva intenció de renunciar a seguir com a tutor legal de la cantant, però el seu anunci va arribar sense data de retirada i amb una sèrie de condicions que mantindran la responsabilitat de la tutela en altres mans.

En uns documents lliurats aquest dijous en la Cort Superior de Los Angeles, el pare de l'artista va assegurar que està d'acord amb delegar a una altra persona aquesta funció de control que exerceix des de fa 13 anys, encara que la transició no serà imminent.

"El senyor Spears té la intenció de treballar amb la Cort i el nou advocat de la seva filla per preparar una transició ordenada", va indicar el pare.

A més, el progenitor va assenyalar que ja tenia intenció d'abandonar la tutela abans que la seva filla contractés el seu nou advocat, Mathew Rosengart, fa un mes, després de rebre el vistiplau de la jutgessa que supervisa el seu cas.

Fins ara, la cantant sempre ha estat representada per un lletrat designat.

Es tracta d'un pas més en favor de la voluntat de Britney, que porta mesos expressant un fort rebuig al seu pare i va arribar a assegurar que volia denunciar-lo per abús.

No obstant això, Jamie Spears va negar que existeixin raons per a la seva dimissió i va assegurar que només es produeix per la pressió pública exercida contra ell.

"Encara quan el senyor Spears és el blanc incessant d'atacs injustificats, no creu que una batalla pública amb la seva filla pel seu servei com a tutor sigui el millor per a ella", va indicar en el document.

Investigació dels comptes de Brtiney Spears

A pesar que la retirada no serà immediata, i que abans hauran de completar-se procediments com una revisió dels comptes de Britney, el representant de la cantant va celebrar la notícia com una victòria.

"Ens complau que el senyor Spears i la seva advocada hagin admès avui que ha de ser destituït. És una reivindicació per a Britney", va explicar en un comunicat Rosengart, que treballa per a l'artista des de fa menys d'un mes.

La Justícia va permetre que la cantant triés al seu advocat per primera vegada des de 2008, després que dimitís l'anterior representant que li havia estat designat, la funció del qual va quedar en dubte quan l'artista va dir que tenia prohibit parlar en contra de la tutela.

Una exclusiva del diari The New York Times va estimar que aquest advocat s'havia embutxacat 3 milions de dòlars amb el cas i va denunciar que treballava en favor dels interessos del pare.

El nou representant ha dit que té com a objectiu posar fi a la tutela, però abans investigarà la gestió de les finances per part del progenitor, ja que hauria trobat alguns pagaments injustificats a promotors quan la cantant es va retirar dels escenaris.

"Esperem continuar la nostra enèrgica recerca sobre la conducta del senyor Spears i altres persones durant els últims 13 anys, en els quals ell va collir milions de dòlars de l'herència de la seva filla, i espero prendre la declaració jurada del senyor Spears en un futur pròxim", va concloure Rosengart.

El suposat balafiament de diners va ser un dels principals arguments esgrimits per Britney en la seva declaració del 23 juny, que va donar la volta al món en qualificar la tutela de "abusiva" i comparar-la amb l'esclavitud.

"Aquesta tutela està pagant el sou de molta gent", va dir la cantant, la fortuna de la qual és d'uns 60 milions dòlars i paga tots els implicats en el cas.

Disputa entre el pare i la mare de Britney Spears

L'anunci de la retirada del pare de Britney va arribar acompanyat d'un atac contra la mare de l'artista, Lynne Spears, de qui es va divorciar en 2002.

La mare va argumentar en una sol·licitud del passat 1 de juliol que "ara, i en els últims anys, la persona tutelada és capaç de cuidar de si mateixa i, de fet, dins dels paràmetres de la tutela, ha guanyat literalment milions de dòlars com a celebritat internacional".

Però el pare va recordar que va assumir el rol de tutor legal el 2008, quan Britney estava en "crisi", "desesperada per rebre ajuda" i corria el risc de perdre els seus diners en mans de males influències.

A més, va afegir que mare i filla no han mantingut el contacte durant anys.

La tutela, que es va iniciar després d'una etapa de comportament erràtic en la qual Britney va perdre la custòdia dels seus fills, ha estat molt qüestionada en els últims anys, ja que anys després Britney va tornar als escenaris, va publicar diversos discos i va protagonitzar un espectacle a Las Vegas que va generar milions de dòlars entre 2013 i 2017.

Si es fa efectiva la retirada del pare, encara romandrà involucrada l'advocada Jody Montgomery com a tutora dels seus aspectes mèdics, un paper que exerceix des de 2019.