La carta no és meva. El títol és del papa Francesc en motiu de la Jornada Mundial dels Avis i de la Gent Gran del 31 de maig 2021. És una carta d’avi a avis. La seva edat i la seva missió i la sensibilitat que té pels problemes humans, sobretot els més angoixosos, li fan encapçalar el missatge amb aquell breu text de l’Evangeli que Jesús dirigia als seus deixebles: «Jo soc amb vosaltres dia rere dia» (Mt.28, 20). Però el Papa ho escriu en singular per arribar més al cor: «Jo soc amb tu».

Però què ens vol dir el Papa als vells del món? Situa la pandèmia com «una tempesta inesperada i violenta», una dura prova que ha colpejat la vida de tots, però que a nosaltres, ancians, ens ha reservat un tracte especial, un tracte més dur. «Fins i tot alguns han estat deixats de banda», diu el papa Francesc. Però Déu continua enviant àngels per consolar la nostra solitud i repetir-nos: «Jo soc amb tu dia rere dia». Heu sentit, diu el Papa, l’enyorança de les visites, de les abraçades. Déu sempre compta amb nosaltres. «Jo mateix vaig ser cridat a ser bisbe de Roma quan havia arribat a l’edat de jubilació». El papa Francesc parla de la vocació dels ancians. En primer lloc, diu que «és custodiar les arrels, transmetre la fe als joves i tenir cura dels petits». «No ho oblideu», afegeix. «No hi ha edat», diu el Papa, en la qual puguis jubilar-te de la tasca d’anunciar l’Evangeli, de la de transmetre les tradicions als nets. Continua fent unes observacions que, en el fons, rejoveneixen l’esperit dels avis: «Parla d’obrir el propi cor a l’obra de l’Esperit Sant que bufa on vol». «No ens oblidem dels ancians que van morir per falta de respirador», afegeix. Cita els somnis dels vells, somnis de justícia, de pau i solidaritat, amb els quals els joves podran construir el futur. Un últim pensament: «La pregària dels ancians pot protegir el món».