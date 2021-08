La Generalitat ha començat els treballs per fer una guia per a la diversitat de creences en l’àmbit laboral, en el marc de la col·lecció de guies similars publicades sobre aquesta matèria.

Segons indiquen des de la direcció general d’Afers Religiosos, la llibertat religiosa és «un dret fonamental que també s’ha de poder exercir en l’àmbit laboral». Això inclou, segons diuen, l’accés a un lloc de treball «sense patir cap tipus de discriminació per raons religioses», així com l’establiment de condicions laborals respectuoses amb la llibertat religiosa.

Aquest respecte per a la llibertat religiosa té diverses implicacions, com la possibilitat o no dels treballadors de dur indumentàries o símbols religiosos, d’accedir a descansos o festivitats relacionades amb les seves creences religioses, de realitzar certes pràctiques durant el temps de treball (com la pregària individual) o de poder-hi compartir amb tercers aquestes creences, així com la possibilitat d’objecció de consciència a certes obligacions.