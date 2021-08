A quest diumenge celebrem la gran festa de Maria, la seva Assumpció, la seva Pasqua, la Mare de Déu d’agost. Junts, els fills, contemplant la nostra Mare podem proclamar:

«Gràcies per Maria! Una dona, com les altres, però plena de gràcia, immaculada, una dona verge i casada que ha viscut i compartit l’amor de l’espòs Josep.

Gràcies per Maria! Una dona que ha conegut, com nosaltres, la dificultat de creure, però que, quan ha calgut, ha gosat dir sí a Déu sense pensar-s’hi gaire.

Gràcies per Maria! Una mare que, com totes les mares, ha patit quan el nen ha agafat fred o el noi no ha tornat a casa a l’hora que havien quedat.

Gràcies per Maria! Una dona valenta que ha fet costat al fill ultratjat i executat, dreta al peu de la creu.

Gràcies per Maria! En mans de l’Esperit des de la concepció i que esperà, amb els apòstols, tot pregant, la seva manifestació prodigiosa el dia de la Pentecosta.

Gràcies per Maria! Sempre invocada en la pregària, perquè coneix el camí per arribar al cor de Déu.

Gràcies per Maria! Advocada dels senzills i dels petits. Que viu plenament la resurrecció, Assumpta al cel, la glòria promesa a tots els qui creuen.

Maria, beneïda entre totes les dones! I beneït el fruit del seu ventre, Jesús. Vós que sou la noia Verge, guardeu la meva mirada clara i pura.

Vós, la dona beneïda d’entre totes, doneu-me l’alegria de saber fer feliços els altres.

Vós, que sou la mare, feu que sempre em senti protegit a la vostra falda.

Vós, que sou la plena de Vida, doneu-me la joia de viure, i que sempre brilli la meva alegria.

Vós, que sou la Immaculada, feu que resisteixi el mal, i que lluiti contra la temptació.

Vós, que sou la Mare del Crist, feu més gran el meu cor i empleneu-lo amb l’Amor.

Vós, que sou la Mare de l’Església, obriu el meu cor per estimar els germans i feu que cada dia estimi més l’Església del vostre Fill, i la meva. Amén». [...] (extret del Full Parroquial).