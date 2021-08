El 5 d’ agost de 2012 vaig publicar un article sobre les vicissituds del palafrugellenc Joan Cortey: «El cònsol de Girona a Madrid». Responia a un repte que em va plantejar. Mantenia que disposava, atès el que ha viscut i la gent coneguda, de material suficient per publicar, com si fos la festa major, el «seu» article anyal per la Mare de Déu d’ agost. I aqui seguim , després de 9 anys i 10 articles, amb l’ aiguabarreig memorialístic i de les novetats, perquè aquest home que ha fet mestratge de la seva bonhomia, savoir-faire i curiositat no para.

I així va succeir el darrer 19 de juliol . En Joan Cortey era a Madrid passant uns dies, ciutat on hi va viure una dècada. Encara el recorden. Em va citar per dinar al Mercado de la Paz, en ple barri de Salamanca. Hi vaig sovint per menjar la truita de patates de Casa Dani, es diu que és la millor de Madrid. Aviat trobo en Joan prenent un Campari a Matteo, Cucina italiana. «Avui podràs fer l’homenatge a Rafaella Carrà que esmentaves a un article teu: ara mateix t’estan prepararant els tagliatelle al ragú amb la seva recepta». En aquells moments Cortey disertava al personal respecte al pes superior que la carrota (que es com en diuen a Palafrugell a la pastanaga) té a la recepta de la Carrà i que l’endolceix. Ens trovàbem a una parada de mercat que el seu propietari, Matteo di Filippo, ha anat ampliant per posar unes taules on degustar els seus plats de pasta. Matteo va arribar a Madrid com a cuiner de l’ ambaixada italiana i després s’hi va quedar, obrint aquest negoci amb gran èxit.

La pasta estava sensacional. En arribar el café i la grappa, Joan Cortey desenvolupava una de les seves habilitats més característiques :el coneixement exhaustiu de les ciutats que visita. Anava preguntant als cambrers d’on eren i ell anava donant detalls, com si hi visqués de tota la vida. Llavors algú va esmentar Roma i ja fou un festival del nomenclàtor, explicant que malgrat néixer a Palafrugell ell fou concebut pels seus pares, de viatge de noces a Roma, en un arrebatament amorós sota l’estàtua de la llopa capitalina a una lluna de nit plena. Cosa respecte de la qual els amics mai hem dubtat de tan bé que ho explica. En aquell moment surt de la cuina una carbonara per un client i explica que ell la cuina menys «babosa» i més seca perquè detesta l’ou cru. Tot mercès a una recepta que li va donar la seva gran amiga romana Luciana Dragoni, íntima de la gran i bellíssima actriu Silvana Mangano a qui visitaven sovint per pendre cafè al seu apartament de la Piazza d’Espagna.

Els hi vaig explicar que jo mateix he estat testimoni de situacions increïbles com la que succeí al mític restaurant Zalakain de Madrid amb un industrial gironí. Xerràvem amb el fill del propietari i Cortey no arribava. Vaig excusar-lo fent una broma: ell vivia a Sydney i anava amb l’horari girat. En realitat feia poc que hi havia passat un mes de vacances a la ciutat australiana a casa de la seva amiga Angelina Arnau, de Begur. Va resultar que el nostre interlocutor havia viscut 5 anys a Sydney i no vaig poder avisar del parany a en Cortey abans que arribés i el restaurador comencés a interrogar-lo amb tota mena de preguntes: on vivia, dinava, la parada de metro, etc. Cortey va aguantar el tipus sense immutar-se, contestant a tot amb detalls mínims. Davant la nostra angúnia era Cortey qui no deixava de parlar, discutint-li si el del Bar Colluzzi era o no el millor cafè de la ciutat.

En fi, els nostres interlocutors italians estaven bocabadats mentre els hi seguia explicant històries com les tres nits de converses que tingué a soles amb Caetano Veloso quan el músic brasiler va allotjar-se al Mas de Torrent, on en Joan treballava. La darrera matinada, després d’actuar a Cap Roig, Veloso va dir-li a en Cortey que tenia ganes de menjar una truita. Anaren a la cuina, obriren una ampolla de vi i es menjà dues llesques de pa amb tomata i una truita. «Me ha hecho muy feliz esta tortilla- Veloso parla perfectament castellà- la recordaré como la Omelette Giovanni». A aquelles alçades Cortey ja li havia explicat abastament la seva dimensió italiana.

Marxem de Matteo amb una sorpresa final. Els hi dic que me n’adono , després de la nostra cordial estada i comiat, que són molt amics d’en Joan Cortey.

- «¡Qué va!, le hemos conocido esta mañana, pero es como si lo fuera de toda la vida».