L’Ajuntament de Girona prorrogarà entre 6 i 8 mesos més el contracte que manté amb l’empresa mixta Girona+Neta perquè, segons sembla, és el temps que es necessita per preparar el nou concurs del servei de neteja viària i recollida d’escombraries que s’havia signat l’any 2011. Aquesta notícia ha posat una vegada més damunt la taula la qüestió de la neteja a Girona, segurament un dels problemes principals, si no el primer, que preocupa avui els veïns. Naturalment, en els propers mesos caldrà parlar del nou model així com el tipus d’empresa a qui s’haurà d’adjudicar que pot ser pública, privada o pública-privada. Plantejaments i decisions que no seran fàcils de discernir, entre altres raons perquè com va manifestar la regidora del PSC Bea Esporrín, aquest és el contracte més important de l’Ajuntament de Girona tot i que va lamentar que s’hagi arribat a l’actual «foto finish» ja que, en la seva opinió, «les coses s’han fet tard i malament».

La veritat és que en les coses de la recollida i la neteja viària, però també el manteniment dels parcs i jardins i conservar la ciutat en permanent estat de «revista» ha anat evolucionant amb el pas del temps. Ara tenim recollida variada en funció del rebuig, sistemes d’aigua a pressió, noves màquines que escombren, deixalleries fixes o mòbils i, darrerament, també contenidors intel·ligents que han posat a prova la conscienciació dels veïns respecte a la necessitat del reciclatge i les bones maneres.

Un exercici de memòria d’altres temps ens el va deixar l’escriptor Jaume Ministral: «Cap família no tenia galleda d’escombraries, perquè les peles de patates, les deixalles del menjar o la cendra del carbonet a l’hivern es tiraven directament al riu i no vivies pendent de si l’escombriaire passaria a tal o tal hora. El cert és que no passava». Una època en què una de les expressions més naturals a la ciutat per desfer-se’n de la nosa domèstica era «Tira-ho al riu». Un mal costum que va durar fins ben entrat l’any 1980 quan el tinent d’alcalde Joan Paredes va entomar el problema i va començar a posar ordre en aquell caos, primer amb recomanacions, després amb repartiment de bosses gratuïtes i, finalment, amb l’advertiment de sancions i la publicació dels infractors amb noms i cognoms als mitjans de comunicació. El govern municipal PSC-PSUC encapçalat per l’alcalde Joaquim Nadal que havia pres possessió el maig del 1979, va acabar així amb la brutícia i el «plaf i el pluf» de les bosses caient a les aigües de l’Onyar.

Una vegada solucionat el problema puntual, el cert és que les qüestions de la neteja, la jardineria i els aspectes relacionats amb un bon manteniment dels espais públics va ser una constant dels equips de govern de torn. Des de fa uns anys, però, això s’ha espatllat. A tots els barris de Girona s’escolta el mateix lament: Girona bruteja. Si fa cinc mesos un procés participatiu promogut pel mateix Ajuntament detectava «inquietud» entre la ciutadania, suposo que ara la valoració podria ser d’alarma extrema, ja que la preocupació s’ha estès arreu dels punts cardinals de la ciutat. Les imatges penjades a Twitter d’unes rates «passejant» per Ferreries Velles ha fet que el regidor Martí Terès anunciés a correcuita accions urgents de desratització al Barri Vell. Però més enllà dels rosegadors, la descurança i una manca de neteja els podem trobar al Pont Major, Sant Narcís, Santa Eugènia, Palau, sector Est, etc., però també a l’Eixample, amb exemples gens exemplars. En aquest sentit, era il·lustratiu el reportatge publicat al Diari de Girona el diumenge 1 d’agost on el professor emèrit de la UdG Ramon Carbó-Dorca relatava, amb eloqüents fotografies, un bon mostrari del que hom pot trobar-se tot passejant pel parc Central.

Tant de bo que amb el nou concurs que està preparant l’Ajuntament es posin unes noves bases de futur en aquesta qüestió, però, francament, ara com ara no veig el panorama gaire net...