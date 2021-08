El Chimborazo és el punt de la terra més proper al sol i el més allunyat del nucli terrestre. La curvatura del planeta fa que quan un home respira els aires gèlids del cim de l'Everest se senti físicament inferior en alçada a un altre que estigui dominant el cim del volcà equatorià. Són jocs d'efectes que ningú percep i que només els últims avenços científics han estat capaços de determinar. Però el gener de 1802, en ple clima tropical, un alemany vestit amb levita negra va observar per primera vegada la falda de la muntanya, amb neu perpètua al cim. 6.263 metres sobre el nivell de la mar, i es va meravellar de com la naturalesa es posa sempre al servei de la bellesa.

El baró Humboldt era al lloc precís per deixar-se sorprendre per un mitjà salvatge, encara no pervertit per la indústria humana. Es tracta d'Amèrica, el continent on les restes del paradís terrenal es perceben en cada pas. Però per arribar-hi havia hagut de viatjar molt. Havia nascut en un castell prop de Berlín, en una vella família d'aristòcrates de Pomerània. Del castell a les biblioteques i d'aquestes a la Universitat, la vida d'Humboldt es resistia a inclinar-se per les armes o la burocràcia prussiana, així que es va derivar a la investigació científica. En un temps en què els éssers vius del món, les plantes i els animals, les muntanyes i els rius encara no tenien nom (però no per ser recents com Macondo), no hi havia millor manera per conèixer que viatjar. Per això la seva vida i el seu llegat es recorda avui com una expedició prodigiosa.

Humboldt va néixer en aquests anys en els quals l'home ja havia aconseguit la perícia suficient per poder assolir els límits del món. Els viatges s'havien acotat. La pirateria a principis de segle XIX ja representava un problema menor, sobretot perquè Anglaterra dominava els mars com ningú abans i els pirates, en molts casos, parlaven anglès. L'expedició del científic alemany no va ser aïllada. També en trobem exemples a Espanya, amb el biòleg Celestino Mutis i en la França de La Pérouse. Amèrica era en aquells dies un continent descobert, per descomptat, burocratitzat i ple d'Universitats i ajuntaments, amb ciutats tan poblades com Londres o París. Però el salvatgisme de la seva naturalesa havia estat impossible de reduir. I per a això, la ciència és obstinació en la tasca més noble de la història: estudiar el món que ens envolta.

El seu viatge va començar a La Corunya, sent les illes Cies, davant de la costa de Vigo, una de les primeres parades per observar i catalogar científicament les plantes i animals que habitaven en elles. Abans havia pagat i travessat la península Ibèrica, elaborant mapes del territori. Després de quinze dies de navegació en la corbeta Pizarro, va arribar a les Illes Canàries, el pas previ a travessar l'Atlàntic, una ruta ja coneguda pels grans mariners. Durant l'estiu de 1799 va navegar per l'oceà fins a arribar a les costes de Veneçuela. Serà la primera gran missió científica, realitzada al costat de Bonpland, un dels millors metges de segle. Junts van explorar l'Orinoco i el riu Negre, arribant fins als voltants de la selva a San Carlos i tornant cap a la costa.

Humboldt torna a la Pizarro i navega rumb a Cuba pel Carib. Visita l'illa i després d'una breu estada s'introdueix a Colòmbia per Cartagena, la ciutat que els anglesos havien intentat prendre en més d'una ocasió durant tot el segle XVIII. Després de passar per Bogotà, arriba a la falda del Chimborazo i observa la llum de cendra de les seves altures. El seu viatge s'intensifica i passa del paisatge tropical i les platges de palmeres a la serralada dels Andes. Allà el científic comprova la grandesa natural d'Amèrica i la diversitat de la seva flora i fauna. El d'Humboldt és un viatge de lupa i notes, de carbonet i bisturí, una expedició que requereix paciència i observació, dos atributs que tot viatger hauria de tenir en compte.

A l'hivern de 1803 abandona Perú i es dirigeix en vaixell cap a Mèxic, navegant pel Pacífic i arribant a Cancun. Va sortir de Mèxic pel Port de Veracruz, al contrari que Cortés gairebé tres segles abans. Des d'allà superaria l'Amèrica Espanyola i viatjaria cap al nou país que s'havia aconseguit independitzar feia tot just vint anys. Als Estats Units Humboldt va visitar Washington, l'última gran ciutat americana, en una expedició que es va allunyar de les ciutats per conèixer la naturalesa, la llunyania dels homes. Però la necessitat viatgera de Humboldt no es va quedar entre els murs de les biblioteques i va seguir entenent la vida com un viatge. Vint anys després es va desplaçar des de Berlín fins al massís d'Altai, a la frontera de la Xina amb Rússia, per catalogar minerals. Un viatge molt diferent del que el va portar a redescobrir Amèrica, però amb la mateixa intenció d'universalitat. Humboldt va ser un home que no n’entenia de fronteres i va voler conèixer tot al seu voltant.

Comprenia més la llengua dels ocells que la dels homes, ocupats en la guerra. I va sobreviure a la natura en la seva màxima expressió.