Matilde Vilariño, actriu de doblatge de pel·lícules i radionovel·les, ha mort als 100 anys. L’actriu es va fer famosa pel seu paper com el nen Periquín, al serial ‘Matilde, Periquito y Periquín’, produïts per la cadena SER i emès durant 16 anys, des del 1955 al 1971. I també va ser la veu de Pablito Calvo a la pel·lícula ‘Marcelino, pan y vino’ (1955), com també va doblar a ‘Mi tío Jacinto’ (1956), ‘Un ángel pasó por Brooklyn’ (1957) i ‘Totó y Pablito’ (1958).

Vilariño, que va ingressar a la ràdio a finals dels anys 40 i va compatibilitzar la ràdio amb el doblatge va ser premi Ondas de ràdio 1960 a la millor actriu. I també va ser la veu a Espanya de «l’entremaliada i dolça» ‘abeja Maya’, com diu la cançó, en els dibuixos animats japonesos produïts per Nippon Animation Company el 1975, i de ‘Vicky el vikingo’, protagonista de la sèrie homònima realitzada entre 1972 i 1974. Dominava tots els gèneres i personatges i en una entrevista a la dècada dels 90 lamentava que se l’encasellés dins els personatges de nens, perquè era capaç de fer «de tot».