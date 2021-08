Angelina Jolie va estrenar aquest divendres el seu compte d’Instagram i ho va fer compartint la carta d’una adolescent afganesa per denunciar la situació al seu país després de l’ocupació del poder per part dels talibans.«Ara mateix, la gent de l’Afganistan està perdent la seva capacitat per comunicar-se a les xarxes socials i expressar-se lliurement», va afirmar Jolie, que, a més d’una estrella de Hollywood, ha sigut durant molts anys una gran activista humanitària.

«Així que m’he afegit a Instagram per compartir les seves històries i la veu de tot el món que està lluitant pels seus drets humans bàsics», va afegir l’actriu, que en poques hores va acumular més de 2 milions de seguidors a Instagram.

Jolie va explicar que, unes setmanes abans dels atemptats de l’11 de setembre del 2001 als Estats Units, era a la frontera amb l’Afganistan i va conèixer els refugiats que fugien dels talibans.

«Això va ser fa vint anys», va recordar l’actriu, al remarcar que es posa «malalta» quan torna a veure els afganesos desplaçats del seu país per «la por i la incertesa».«Gastar tant temps i diners, vessar sang i perdre diners per arribar a això és un fracàs gairebé impossible d’entendre», va defensar.

Compromís amb els refugiats

Jolie va insistir en el seu compromís amb els refugiats i, especialment, amb les dones i nenes de l’Afganistan.

Sota el títol «Una carta d’una nena afganesa», l’actriu va compartir l’escrit d’una adolescent que, per motius de seguretat, no diu ni el seu nom ni on viu.

La jove explica la seva por per l’arribada al poder dels talibans. «Alguns diuen que els talibans han canviat, però jo no ho crec perquè tenen un passat molt dolent», explica.

«Tots hem perdut la nostra llibertat i tornem a ser presos», afegeix. Els Estats Units van iniciar la retirada de les seves tropes de l’Afganistan al maig i ara, amb l’avanç i l’ocupació del poder pels talibans, s’ha vist obligat a accelerar l’evacuació dels nord-americans que queden en aquest país i els seus aliats.