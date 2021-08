Per a un home que havia vist tant de món, les parets d’una presó suposaven una espècie de mort anticipada. Ell, que era coneixedor de totes les terres més enllà del Mediterrani, passada la muntanya Tabor, cap a les enormes estepes asiàtiques, es podria en un soterrani del palau de Sant Giorgio de Gènova. Diuen que de la privació de llibertat sorgeixen les millors idees, però Marco Polo no va haver de fer grans esforços mentre s’estava a les galeres. En feia prou amb recordar el que havien fet, invocar la memòria dels dies en què els seus viatges havien descobert un món ple de fantasies i reis antics. Ell havia desafiat la veritat dels llibres. Havia invocat les llegendes dels viatgers anteriors per arribar més lluny que cap, d’aquí venia la seva doble angoixa de veure’s privat de llibertat. Gènova era el centre de l’univers conegut, la ciutat que al costat de Venècia venia teles al món i comprava vida, però ell havia respirat altres aires menys viciats que el de Sant Giorgio. Com el de les muntanyes de Monsul o els deserts de Khorasan. Ara gairebé no podia veure’ls en la resplendor d’humitats que s’enganxaven a la calç de la paret.

L’última parada de Marco Polo va ser la més decisiva de totes. El viatger venecià havia passat 25 anys coneixent l’orient. Tot el que explicaven d’ell era cert i fals, segons el moment en què es relatés la història. Les caravanes de comerciants parlaven d’un home amb una gran capacitat per inventar contes, que parlava infinitat de llengües i coneixia el noble art de les matemàtiques millor que els àbacs i les balances. Però seria a Sant Giorgio, a la foscor de la seva condemna, quan parlaria amb claredat al món. Al seu costat, Rustichello de Pisa escoltava. Era un altre comptador d’històries. Vivia d’això. S’havia fet famós a Itàlia per escriure novel·les de cavalleries. I després de dues nits d’insomni (nit i dia és el mateix en una presó medieval) va decidir escriure la història d’aquell Marco Polo, viatger i comerciant, xerraire i fabulador. S’anomenaria Il Milione, El Llibre de les meravelles, l’obra on s’aglutinen les proeses del viatge més bell de tots els realitzats mai.

Marco Polo va sorgir d’aquell forat genovès i va tornar a Venècia. El seu ofici seria el de la riquesa i l’experiència, però la seva fama residiria precisament en els temps en els quals va caminar cap a les ciutats on naixia el sol. És complexa la figura de Marco Polo. No hi ha viatger més conegut que ell. Cristòfor Colom, Magallanes i els missioners que van evangelitzar l’Índia van memoritzar Il Milione abans d’embarcar-se en les seves expedicions, però ell no va escriure una sola línia del llibre. Rustichello de Pisa va dir que ho havia escrit escoltant-ho a la presó. Però Rustichello es guanyava la vida inventant històries. Per què no la d’un viatger venecià a la cort de Kublai Khan? Marco Polo va estar realment a la cort del net de Gengis Khan? Va ser el seu viatge tan cert com juren les cròniques, o es tracta d’una història endolcida amb fantasia? No existeix ni una crònica oriental que parli d’un europeu a les corts de la Xina, el Japó i Mongòlia. La història de Marco Polo és fràgil, però el seu viatge és tan etern que no hi ha evidències que puguin derrotar-lo.

Simplement pel fet que la seva expedició està escrita, és indiferent si Il Milione diu la veritat o no. El viatge que descriu Rustichello és grandiós. És un esforç de coneixement que mai a l’època s’havia aconseguit. En les seves pàgines es reuneix l’enteniment del diferent, el d’un viatger venecià que descobreix altres cultures allunyades a la seva. És una obra que revela el punt més humà que hi ha en el viatge, la inquietud i l’afany per saber. S’uneixen en ell la paraula i la geografia. Inventa un món o el recorda, però el seu pas per la Turquia amenaçada pel poble otomà quedarà per sempre, l’ascens als cims d’Armènia i Geòrgia, les últimes portes cristianes abans de la immensitat islàmica, les planes de Pèrsia i l’Afganistan, amb les seves ciutats blaves, les goles de Caixmir, les cascades de pedra del Tibet, el Turquestan i els seus camells, la Xina innombrable, la Mongòlia orgullosa d’haver conquistat el món, el desert del Gobi, despietat en les hores de sol, fins a les illes del Japó, l’últim lloc terrestre, on el sol neix com una bola rosàcia. Tot això plasmat a les pàgines d’Il Milione, en els ulls d’un aventurer o en la invenció d’un parell de condemnats que creuen que la seva mort és pròxima. Però aquest és el viatge, la seva lectura, l’emulació de l’ésser humà a superar-se, de Colón a Armstrong.

«Ningú sap millor que tu, savi Kublai, que no s’ha de confondre mai la ciutat amb les paraules que la descriuen. I no obstant això, entre l’una i les altres hi ha una relació». Ciutat i paraules. Viatger de viatgers. Les històries de Marco Polo van acompanyar a altres aventurers en la seva tasca d’engrandir el món, de conèixer els límits de la terra. Cada viatger porta un Marco Polo al seu interior. Tots ells diferents entre si. Jo em quedo amb el de Calvino, un Marco Polo savi, que a les tardes s'asseu a conversar amb Kublai Khan sobre les ciutats que ha vist al llarg del seu viatge. Totes careixen tant de precisió que seria difícil jurar que no són certes.