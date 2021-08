El gironí Arnau Grabolosa, amb només dinou anys, organitza el Mússol, un festival benèfic que el dia 6 celebra la segona edició a la Sala Barts de Barcelona. Els beneficis es destinaran al projecte #RockpelsXuclis, música per a joves amb càncer. Les entrades es poden adquirir a la web de la Sala Barts o a www.mussolconcert.com. Hi ha també fila zero

El festival es diu Mússol perquè és vostè animal nocturn?

Ha, ha, no, això ve no de l’ocell, sinó de combinar les paraules Música i Solidària. De tot manera, el mussol també hi va bé, és un animal que dorm poc i que es preocupa per la gent. És música solidària.

Per què li interessen els nens amb càncer?

La cosa ve de temes personals de salut, que encara pateixo. M’han operat cinc vegades del cap, l’última, d’un tumor. No he tingut càncer però he estat fotut, sé el que significa.

Imagino que a l’hospital va tenir temps de pensar.

M’he adonat de moltes coses que passen i de molts nens que no poden fer de nen. Recordo que una de les operacions que em van fer va ser per Nadal, i em va agradar molt veure tanta gent ajudant. Llavors vaig pensar: «He de fer més». No només pels nens, també per les famílies. Ajudar a lluitar contra el càncer ha sigut una manera de contribuir.

Valora les coses de diferent manera?

Totalment. Quan passes per una situació greu, ets molt més conscient de què significa la salut, que permet fer coses tan senzilles com anar l’escola o treballar. Ho valores tot molt més. Els problemes que tenies en primer pla, passen a segon, valores molt més el simple fet d’estar viu, d’estar aquí. A l’hospital es pateixen moments molt durs.

Un nen amb càncer hauria de ser una anomalia de la vida?

És una ruleta. Et passa o no et passa. Malauradament ens pot passar a tots en qualsevol moment. Tant de bo no hi hagués gent als hospitals, en un món ideal seria així. Però n’hi ha, per això els que podem fer-ho, hem d’ajudar. Sobretot als nens, que estan passant l’etapa més important de la seva vida, la feina dels nens només ha de ser disfrutar. Han de viure amb alegria i ja està.

Vostè no ha d’estar fent botellons?

(Riu) Tota la meva vida ha estat basada en la música, i aquest projecte és el projecte més important que he fet mai. Estar amb amics i divertir-se està molt bé, però jo he triat un altre camí i n’estic content.

Potser tots hauríem de visitar hospitals...

És un exercici que s’hauria de fer, per ser conscients. A la que hi passes un període curt ja ho comences a veure tot diferent. Seria un exercici molt necessari. No es tracta només de viure la teva vida, has de viure pensant que n’hi ha que necessiten ajuda i tu els pots ajudar. No cal que sigui econòmicament, pots donar menjar, fer de voluntari, etc. Si pots, ho agrairan. Tothom ha de ser conscient que pot ajudar.

No tothom ho és?

Crec que sí, però no tothom vol fer-ho, i penso que és una pena que els que estan en situació favorable no vulguin ajudar. I mira que és fàcil. Sí, tothom n’és conscient que pot ajudar, la qüestió és fer-ho. Visibilitzar les causes, fent xerrades a instituts i llocs de treball, és una manera de despertar la consciència.

Què hi pot fer, la música?

He anat a tocar un parell de cops per a malalts, i ho agraeixen. Quan he tingut oportunitat de tocar a hospitals, he vist reaccions molt maques.