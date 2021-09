El gironí Jeremy Márquez va fer el 10 d’agost el cim del Mont Blanc (4.810 m). La fita, gens senzilla, pren més relleu quan se sap l’edat d’en Jeremy: quinze anys. Dues setmanes abans, havia acabat amb èxit la travessa en BTT de Fontibre a Riumar Deltebre, de deu dies de durada.

Li fa més por una entrevista o la muntanya?

Les entrevistes mai han sigut el meu fort i menys parlant en públic, però, així i tot, sempre em fan més respecte les muntanyes. Has de prendre moltes precaucions, has de tenir en compte quan començaràs i quan acabaràs la ruta, a quina hora o quin dia tornaràs, si farà bon temps, tenir en compte el material que has de portar, etc.

Què fa un noi de quinze anys pujant el Mont Blanc?

Realment no se solen veure menors d'edat a una muntanya de gairebé cinc mil metres. Però en el meu cas és diferent, he fet travesses de setmanes i he pujat muntanyes des que era ben petit. El meu pare em va iniciar en el món de l'escalada i l'alpinisme i ara s'ha convertit en la meva afició. Cada any preparo reptes més llargs i complicats. Fa dos anys que volia pujar el Mont Blanc i aquest any el meu somni s'ha complert.

No troba a faltar companyia, altra gent de la seva edat?

La veritat és que el lloc on m'ho passo més bé és fora de la civilització, m’agrada disfrutar de la naturalesa i desconnectar de tot.

Com es veu la vida des d’allà dalt?

Quan estàs allà dalt no es pot descriure amb paraules tot el que veus i sents. Tens la sensació de ser la persona més privilegiada del món. Des d’allà la vida es veu completament diferent del que estem acostumats a veure en la nostra rutina diària.

Què li comenten els altres alpinistes?

Normalment sempre em feliciten i li diuen al meu pare que quina sort que té de poder compartir la mateixa afició amb el seu fill. També em comenten que les properes sortides intentaran engrescar els seus fills. Saben valorar l'esforç i el coratge que s'ha de tenir per portar a terme aquestes empreses a aquesta edat.

També fa bicicleta, normal en un nen de quinze anys. El que no és tan normal és que faci rutes de deu dies.

He passat moments durs, però molts més de bons. He trobat pujades interminables, camins intransitables, pobles fantasma, tota mena d'animals, totes les climatologies possibles, però sobretot molt bona gent sempre disposada a ajudar. En conclusió, el balanç sempre és positiu.

Quantes hortes al dia està connectat a les xarxes socials?

No hi dedico gaire temps, repasso el WhatsApp i l'Instagram. Si després em connecto, és per mirar coses que m'interessin relacionades amb els meus nous projectes.

Hi ha joves de la seva edat que s’hi tiren deu hores... o més.

Opino que perden el temps i que han de disfrutar de la vida, cosa que és senzilla de fer, només has d'aixecar el cap del monitor, telèfon o tablet. En conseqüència, tenir una vida més saludable. La muntanya és també una xarxa social.

Aquesta és bona.

Al meu entendre és una xarxa social, és aquí que hi trobo amistats noves i és un entorn on conèixer gent nova amb les mateixes inquietuds que jo.

Li faré la pregunta que es fa als joves: què vol ser quan sigui gran?

Voldria ser del cos de rescat de muntanya dels Mossos d'Esquadra. D'aquesta manera podria ajuntar feina i afició alhora. Quan una vegada els vaig veure actuar, em va quedar ben clar el que volia ser de gran.

I els botellons? Quan els freqüentarà?

No els penso ni provar. Vull tenir una vida saludable i no perdre el temps. Respecto el que faci el jovent, però a mi no m'hi veuràs.

S’ha criminalitzat massa la joventut, darrerament?

Els mitjans ens han apuntat amb el dit com si fóssim els culpables dels augments de casos de covid, idea que no comparteixo. No es pot reprimir l’esperit de llibertat que et dona la joventut, no es pot tenir engabiar un ocell. Que quedi clar que és la meva opinió personal, però penso que de culpables de la covid, si en busquéssim, en trobaríem per tot arreu.