El gironí Marc Sabrià, 24 anys, és avui un esportista reconegut, campió de Catalunya amateur de golf, que lluita per entrar al circuit professional. Però no fa gaire temps era un adolescent amb problemes d’obesitat. La seva és una història de superació

Podem dir que es dedica a un esport de l’alta societat?

És un tema complicat. Fer esquí també és car. És evident que al golf hi ha gent amb diners, i gent famosa que hi juga, però al final són quatre persones comptades. Si entres realment en aquest món, veus que no és tan elitista. Als jugadors ens molesta una mica que es tingui aquesta visió.

No fa gaires anys, a vostè li costava fer esport, i no precisament per una qüestió econòmica.

Sí, tenia uns 15 anys, feia 1,70 metres, i pesava gairebé cent quilos. Menjava molt malament.

Almenys ho reconeix.

És que menjava molt malament. I a més a més, no feia esport. Fins que el meu pare, que tota la vida ha fet esport, em va dir «has de fer alguna cosa, així no vas bé».

Li va costar canviar d’hàbits?

Em va costar, perquè quan estàs acostumat a un ritme de vida que es basa a menjar i estar tot el dia al sofà, és complicat canviar. I més quan els primers dies anava a córrer i no aguantava ni mig quilòmetre.

O sigui que un bon dia es va proposar anar cada dia a córrer i ja està?

Així va anar. Recordo que un dia estava al sofà menjant una bossa de txutxes. De 10 euros, poca broma! I em vaig dir: vinga, vaig a córrer. I encara no he parat (riu).

Ja que és golfista: estar massa gras és un hàndicap per a la vida?

És un hàndicap, perquè t’impedeix fer coses que potser voldries fer. Fer esport és important, no només físicament, també per la ment. El dia que no en faig, ho noto. Fins i tot en l’humor.

Es reien de vostè?

Al col·legi, però no pel físic, sinó pel color del cabell (riu). Tinc molts mots: panolla, taronja... Els amics més íntims sí que s’atrevien a fer conya: «Sembles una trugeta». Sempre amb carinyo, això sí.

De tota manera, es diria que per jugar a golf no cal gaire forma física.

I tant que cal. Els primers campionats que jugava em costava acabar-los. Acabava fet caldo.

Costa més baixar de pes o de hàndicap?

Mmm... diria que baixar de hàndicap. Per baixar de pes, només has de menjar bé i fer una mica d’esport. Per baixar de hàndicap has d’entrenar moltes hores i posar moltes monedes a la màquina de pilotes.

Deu ser difícil mantenir una dieta: als clubs de golf s’hi sol menjar molt bé.

Quan vinc a entrenar, porto tuppers de casa, amb arròs i ou dur.

No foti!

I el que estalvio! Que menjar als clubs de golf no és barat.

Bé ens diuen que hem d’estar satisfets amb el físic que la natura ens ha atorgat.

Cadascú sabrà si es troba satisfet tal com és. Jo, que he viscut les dues etapes, li asseguro que no té res a veure. Si estàs bé físicament, et permet fer moltes coses, disfrutar més de la vida, fins i tot estar més content. L’esport és fonamental, t’ajuda a enfocar la vida d’una altra manera.

I a més, li quedarà millor la jaqueta verda el dia que se l’hagi de posar.

Ha, ha, això és el somni de qualsevol golfista. Tot i que també se l’ha posat gent que no estava gaire prima.

Hi deu haver diverses talles.

Segur que sí. Jo crec que una M em quedaria perfecta (riu). Tanmateix, el sol fet de competir a Augusta ja significa que pots viure sense problemes del golf.

Cosa que de moment no fa.

Ara? Ara haig d’estalviar. Competeixo en un circuit que seria una tercera divisió, i costa uns 20.000 euros l’any. A còpia de viatjar amb altres jugadors, allotjar-me en llocs barats, etc., aconsegueixo que siguin uns 15.000.

Ja és el segon cop que em parla d’estalviar. No és un esportista normal.

El meu pare va insistir que acabés uns estudis. Vaig fer Comptabilitat i Finances a la UdG. Aprofitava els viatges per estudiar i fer treballs als avions, als aeroports, als autobusos...