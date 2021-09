Dissabte vinent és un bon dia per dir allò de «com passa el temps!». Es compleixen 20 anys dels atemptats que van acabar amb les torres bessones de Nova York i la vida, es calcula, de prop de 3.000 persones. Dos avions segrestats per membres d’Al Qaeda impactaven a cada torre amb pocs minuts de diferència (8:46 i 9:02 del matí, hora de Nova York, i al voltant de les 3 de la tarda, hora nostra), un altre avió ho va fer contra el Pentàgon, amb un resultat de 120 morts, i un quart, que semblava dirigir-se contra la Casa Blanca, es va precipitar contra uns prats de Pennsilvània després que, aparentment, passatgers i tripulació lluitessin contra els segrestadors pel control de l’aparell. L’impacte que va produir fou colossal, a causa de la difusió per televisió de la successió d’esdeveniments i, molt important, per l’enfonsament de les torres. La mort en directe. I el record ben present, tal com ho vam veure, viure i reaccionar.

El dimarts 11 de setembre de 2001, per cert, Diada de Catalunya -celebrada aleshores de manera minoritària perquè el fet important era el pont festiu que permetia el calendari-, vaig volar a Mallorca des de Madrid. Aquell vespre, el Real Mallorca, que vivia la seva gran etapa futbolística, debutava a la Champions League. Jo m’ocupava de les circumstàncies del contracte d’aquesta competició a Televisió Espanyola, on treballava, i el meu interlocutor habitual, que era un nord-americà, va considerar que l’estrena d’un equip era una bona ocasió per organitzar, a l’illa, alguna de les nostres reunions periòdiques. Des de Son Sant Joan vaig marxar directament a Port Portals on havíem quedat per dinar un amic farmacèutic mallorquí i un conegut industrial gironí que era bon amic del «nano», el garrotxí Miquel Soler, jugador del Mallorca. Feia un dia esplèndid i el nostre amfitrió balear ens va dur a un bon restaurant italià, propietat d’un conegut seu, i ens vam asseure a una magnífica terrassa.

«Ves a veure la tele a la cuina, que si t’ho explico no em creuràs», em va dir el propietari del restaurant, poc després de les 3 de la tarda quan, per sort, tenint en compte el que ens esperava a les hores vinents, ja havíem fet el plat principal. Evidentment, vam deixar de menjar a partir d’aquell moment. Les torres envoltades de fum i la veu de Matías Prats, conduint l’informatiu del migdia d’Antena 3, és el que em vaig trobar davant dels fogons mentre el xef discutia amb el seu ajudant respecte a si la imatge era una repetició o realment acabàvem de veure el xoc d’un segon avió, com així fou. L’enfonsament de la primera torre em va agafar encara a la cuina. Quan va caure la segona, ja era a l’hotel. Tothom amb qui parlava estava atònit i sense reacció. Vaig mirar d’indagar si el partit se suspendria perquè la primera impressió, encara que ara pugui semblar histèrica, és que res era segur: ni que un avió es llencés sobre l’estadi, ni que esclatés una guerra mundial. Ni el delegat de la UEFA, ni les seves oficines, ni la Federació, ningú contestava o, si ho feien, no sabien què dir.

El partit es va jugar. El va guanyar 1-0 el Mallorca, que tenia un gran equip, contra l’Arsenal. Hi era, entre altres, en Samuel Eto’o. Al bar VIP de l’estadi de Son Moix comentàvem en veu baixa el que havia passat. Hi va arribar l’entrenador dels londinencs, el francès Arsène Wenger. En poca estona es va prendre tres copes de xampany, potser per passar el tràngol. Comentava que el partit no es podia jugar, ni els jugadors ni ningú pensava en una altra cosa que no fos l’atac terrorista i estar aviat reunits amb la família. Vaig veure tot el partit pendent del cel. A cada avió que passava, creuaves la mirada amb altra gent. Aquella era la situació, hi havia por. El meu amic americà, al seient del cantó, no obria la boca, estava en autèntic estat de xoc. Aquella mateixa nit, la UEFA, sempre insensible i amb el negoci per davant, davant les pressions de l’opinió pública i dels governs, suspenia la jornada de l’endemà.

El novembre de 2002, 14 mesos després de l’atemptat, vaig anar a Nova York. Em va impressionar acostar-me al solar. No hi havia res. Havia pujat sovint a l’observatori o pres una copa al bar del Windows of the World, al darrer pis. Ara, la gent passejava en silenci, posaven flors, escrits, fotografies a les tanques. Havíem conegut el terrorisme invisible, els nivells de seguretat exigida als aeroports ja era extrema, estàvem desconcertats i desemparats. En definitiva teníem por. Vaja, encara en tenim.