Quina és la saviesa que han cultivat i han practicat les dones en les diferents tradicions religioses? Quines són les estratègies que han desenvolupat malgrat les desigualtats i la invisibilització? Què poden aportar i aporten al món d’avui?

Amb l’objectiu de visualitzar i dignificar el paper de les dones i de la feminitat en les tradicions, la Direcció General d’Afers Religiosos ha organitzat el cicle Religions, espiritualitats i feminismes.

El punt de partida són els materials elaborats per l’Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós - Audir, per encàrrec d’Afers Religiosos, amb l’objectiu de mostrar el patrimoni cultural, ètic i espiritual femení nascut de l’experiència religiosa. Religions, espiritualitats i feminismes permetrà presentar i donar a conèixer aquests materials, i, segons els organitzadors, «facilitar que aquesta perspectiva inclusiva pugui anar arrelant en el conjunt de la societat catalana».

Reflexions i educació

El cicle preveu dues línies d’acció: per una banda, es realitzarà un itinerari de sessions de reflexió adreçades a l’àmbit social i obertes a la ciutadania, i per l’altra, la realització de sessions adreçades a l’àmbit educatiu d’intervenció en alumnat de secundària i batxillerat, per tal de difondre el dossier pedagògic i la guia d’acompanyament elaborats sobre l’àmbit temàtic de les sessions.