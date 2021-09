D imarts, dia 14, celebrem la festa de l’Exaltació de la Santa Creu. És una antiga festa cristiana que té el seu origen a Jerusalem al segle IV amb la consagració d’una església en el lloc de la crucifixió de Jesús, i en la qual varen guardar la relíquia de la Creu, trobada per santa Elena. L’any 628 l’emperador Heracli va vèncer el rei persa Cosroes, que s’havia emportat la creu, i la retornà solemnement a Jerusalem, portant-la personalment per la ciutat. Des d’aquell dia se celebra l’Exaltació de la Vera Creu (de la veritable creu).

Per això avui m’ha semblat adient oferir la pregària de veneració de la Santa Creu que vaig fer el Divendres Sant davant la façana de la Catedral.

«Senyor Jesús, aquest Divendres Sant també us volem acompanyar fins a aquest turó de la nostra ciutat, on hi ha la Catedral, símbol de la nostra fe.

Som conscients que sovint us deixem sol, com va fer la majoria d’apòstols i deixebles. En altres moments us neguem, com Pere, i fem veure que ni us coneixem. Fins i tot a vegades us fem fora de la nostra vida i de la nostra ciutat, perquè ens sembla que ens feu nosa i ens limiteu la nostra llibertat. Som conscients que amb els nostres pensaments, paraules, accions i omissions també us carreguem la creu.

Però avui som davant vostre, plorant –com Pere– les nostres negacions, els nostres pecats, infidelitats i la feblesa de la nostra vida cristiana.

Portem també les nostres pròpies creus i voldríem ajudar a portar les creus dels germans, com Simó de Cirene us va ajudar a portar la vostra.

Demanem ajuda, necessitats d’esperança, de serenor, de pau, de fortalesa per afrontar aquesta dolorosa pandèmia, per encomanar els difunts a la vostra misericòrdia, per confiar-vos els malalts i ancians, per pregar pels sanitaris i servidors.

Delerosos de vida –i de vida amb plenitud–, sosteniu-nos en les dificultats, en els fracassos i en el temor de la mort. També ens volem assemblar a Maria [...] (extret del Full Parroquial).