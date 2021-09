Un renovat Bàsquet Girona juga avui a Quart (21 h) contra el Cornellà de LEB Plata el primer amistós de pretemporada. La plantilla s’ha renovat per consolidar-se a la LEB Or en el seu segon curs seguit a la categoria. A la banqueta hi continua l’exbase badaloní Carles Marco (46 anys), amb més de 350 partits jugats a l’ACB i el somni de seguir creixent, ara com a entrenador, a Fontajau.

Tantes temporades després, encara sent aquell pessigolleig a l’estómac quan comença un nou curs?

Sí!, i malament si no passés. Una setmana o dues abans de començar la pretemporada ja tenia ganes de venir, veia equips de la lliga Endesa que ja s’entrenaven i jo també en tenia ganes. Venia a Fontajau, fèiem reunions, i començava a veure jugadors per aquí fent tir i ja volia parlar amb l’un i amb l’altre... El cuc i el formigueig del primer dia hi és sempre.

Quines mancances creu que han corregit aquest estiu a la plantilla?

Ens faltava un punt físic i aquest any ho hem aconseguit. La joventut hi és, volem fer crèixer els jugadors, però també tenim tres o quatre peces que coneixen la categoria bé, tenen experiència i aporten veterania.

Els va faltar un líder, també?

No ho crec. Hi van haver molts entrebancs. Ens va costar arrencar (1-5 de sortida), els partits els jugàvem a Fontajau sense gent, vam tenir moltes aturades per partits ajornats per la covid... No són excuses. Però quan estàvem molt bé, ens aturàvem. Els líders els tenim, però potser ara disposem de més referents dins la pista.

Èric Vila, gironí de gran potencial, què pot aportar?

L’he vist molt bé aquests primers dies. És veritat que aquest darrer any i mig no l’hem vist gaire per la lesió, però el potencial, com diu, hi és. Aquest estiu ha treballat molt per estar com està ara, recuperadíssim. Ens està il·lusionant molt, però hem d’anar a poc a poc. Ell ha de ser el primer a tenir paciència. Ha afagat ritme d’entrenament, això ja ho té, però ara li manca el de partit, el de competició, i això no es fa d’un dia per l’altre. Ens pot donar un salt qualitatiu important.

Fontajau aquest any sí que podrà tenir públic. Com es pot engrescar l’afició gironina?

Se l’ha d’engrescar dient-los que a l’equip hi ha molts jugadors amb talent i que ens espera una LEB Or supercompetitiva, amb molt bons equips. Tothom està molt igualat, i tothom pot guanyar a tothom. Ens hi deixarem la pell. Hem d’anar a per totes les pilotes, a per tots els rebots, que vegin els rivals que en esforç mai no ens guanyarà ningú.

Mirant amunt, o a la permanència?

Mirant amunt, espero, ara soc optimista. Soc optimista per naturalesa. Estic content. Hi ha jugadors que volíem, i hi són. I d’altres que ens han sorprès positivament perquè tenen talent i fam. Ens espera una lliga llarga i competitiva però amb tot el que tenim, crec que ho podem fer molt bé. A més el format de la lliga ens agrada, tots contra tots, i no pas el galimaties que hi havia l’any passat, que era molt complicat de seguir per l’aficionat.