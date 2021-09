La seu del Bisbat de Girona va acollir, dijous al matí, l’acte de presa de possessió dels nous càrrecs parroquials i diocesans, que van ser nomenats a mitjans de juliol. «Sigueu feliços exercint la missió que se us confia», va demanar el bisbe, Francesc Pardo, als nous càrrecs. Després d’una pregària inicial i de la lectura d’un fragment de l’Evangeli, Pardo va fer algunes reflexions sobre el nou curs pastoral que tot just comença.

Un dels temes principals va ser l’inici de la fase diocesana del Sínode de Bisbes, que tindrà lloc el diumenge 17 d’octubre a la Catedral de Girona. Aquesta fase estarà coordinada per mossèn JoanAmich i tindrà per lema Per una església sinodal: comunió, participació i missió.

Pardo també va parlar sobre la situació que es viu a causa de la pandèmia. «Ens ha ensenyat a estar molt atents a les persones», va indicar, alhora que va recordar el passatge evangèlic de Jesús enmig de la tempesta per demanar als assistents «no perdre l’esperança ni la confiança». En aquest sentit, va mostrar-se conscient dels problemes econòmics que poden patir algunes parròquies, sobretot arran de l’actual crisi, i va posar els serveis del Bisbat a la seva disposició.

Els mossens que a partir d’ara assumeixen noves parròquies són Josep Casellas, Pere Carreras, Jordi Reixach, Enric Tubert i Pere Domènech. Properament, es jubilaran de rector els mossens Ramon Alventosa (tot i que continuarà adscrit a la parròquia de Santa Coloma), Jaume Julià i el pare Ignasi Anzizu. Mentrestant, Jaume Figueras és el nou secretari de l’Institut de Ciències Religioses.