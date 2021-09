Els Mossos continuen buscant el pare que presumptament va assassinar el seu fill de dos anys en un hotel de Barcelona fa tres setmanes. Martín Ezequiel Álvarez Giaccio segueix en parador desconegut des de dimarts 24 d'agost a la nit, quan suposadament va matar el petit per venjar-se de la seva mare, malgrat que la policia va difondre la seva imatge al cap de poques hores de conèixer-se el crim. El fet que no hagi tingut cap contacte amb els seus pròxims, que hagi trencat el tractament psiquiàtric que seguia i el seu comportament de les hores immediatament posteriors al succés fa pensar que podria estar mort.

Es va desplaçar a l'aeroport

Tal com ha publicat El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, la investigació policial hauria descobert que l'home no portava el seu passaport a sobre, perquè va ser trobat en un dels domicilis que es van registrar, tot i que en un primer moment es va creure que Álvarez Giaccio havia mirat de fugir de Barcelona amb avió, ja que es va desplaçar amb taxi fins a l'aeroport del Prat. El descobriment d'aquesta documentació fa pensar als investigadors que el presumpte assassí del seu fill no hauria planificat la fugida, cosa que també explicaria la precipitació amb què va abandonar l'habitació de l'hotel Concordia, saltant un mur en comptes de sortir per la porta. Aquesta opció no hauria comportat cap risc perquè en aquell moment encara es desconeixia que havia matat el menor.

«El que et mereixes»

El que sí que havia triat premeditadament va ser el lloc on va cometre el crim: l'hotel on s'havia celebrat el casament amb la mare del nen, amb qui estava en tràmits de separació. «A l'hotel trobaràs el que et mereixes», li va escriure en un missatge la mare del petit. El jutjat número 23 s’ha encarregat de la investigació, tot i que el cas es traslladarà a un altre d’especialitzat en violència masclista.