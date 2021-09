Una investigació de la UOC ha detectat que el contingut dels pregons de les festes de la Mercè de la ciutat de Barcelona han tendit a reduir l’aspecte religiós de la festivitat i la seva patrona i a fer-ne una relectura de caire més ciutadà i democràtic. L’estudi ha rescatat tots els pregons des del 1975 fins al 2020, menys el de l’any 1976, perquè per les condicions polítiques de l’època no n’hi va haver. Al del 1975, encara en època franquista, és on més mencions hi ha a la patrona. Bàsicament, les referències al mite es localitzen en els pregons dels anys 70 i 80; progressivament, es va deixant de banda i només està present amb algunes «pinzellades», com ara en el pregó de Manuela Carmena molt breument, o també en el d’Andreu Buenafuente.

Una festa religiosa

Aquesta reducció progressiva dels esments del mite de la Mercè contrasta amb el fet que la festa «té tradicionalment una relació molt forta amb la religió» i està lligada a la idea de barcelonins que «resen perquè la patrona de la seva ciutat els alliberi de tots els mals», apunta l’investigador Xavier Villanueva.

L’anàlisi permet comprovar com aquest referent es «resignifica i perd el caràcter religiós». «Es fa una relectura més de caire ciutadà i democràtic», explica l’antropòleg.

Una de les màximes expressions d’aquest fet està exemplificada en el pregó del pallasso Tortell Poltrona, que acabava amb uns goigs en honor de la patrona de Barcelona, però que en aquest cas el pregoner va transformant fins a acabar dient «alcaldessa de Barcelona, protegeix-nos de tots els mals», de manera que atorga a la «màxima autoritat» democràtica de la ciutat «el paper alliberador, tradicionalment relacionat amb divinitats de matriu catòlica».

L’estudi l’ha fet l’IdentiCat (grup de recerca sobre llengua, cultura i identitat dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC), dins el projecte europeu FESTSPACE, liderat per la doctora Alba Colombo.