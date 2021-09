Antonio Gil de Carrasco, que ha dirigit diversos Instituto Cervantes d’arreu del món, va passar uns dies a Girona. Està acabant de donar forma a unes sucoses memòries, que porten com a títol provisional «Del Palmar de Troya al Instituto Cervantes. Una biografía inverosímil»

Del Palmar de Troya?

És que vivíem a prop del Palmar de Troya, on es deia que hi havia aparicions. El meu pare, militar i molt creient, hi anava, i quan em veia al matí es pensava que jo també m’havia llevat aviat per anar-hi, i el que passava és que jo encara no havia anat a dormir. Però és clar, llavors l‘havia d’acompanyar.

No li va servir per abraçar la fe?

Ui no, jo sóc agnòstic. I això que un dia, un d’aquells visionaris em va mirar i em va dir que el profeta Elies li havia dit que jo era Judes Tadeu. I així em va batejar.

I d’aquí, a l’Instituto Cervantes.

Potser sí que aquells dies van provocar un miracle, perquè que jo arribés a tal lloc era impensable. No només no tenia enxufe, sinó que el meu pare havia sigut primer militar franquista, i després, en ser monàrquic, va ser repudiat per Franco.

Déu n’hi do.

Així i tot, el meu pare em va portar amb ell a donar el condol a Carmen Polo, perquè eren família.

A què ve la dèria amb en Cervantes, si l’INH diu que era català?

He, he, jo vaig ser el primer director d’Instituto Cervantes que va organitzar a Manchester, el 1994, una setmana dedicada a la cultura catalana, amb els Comediants, Fura dels Baus, Pep Bou... I després a Tel Aviv i a Istanbul, on també vaig estar. La cultura catalana és de les més riques d’Espanya.

Però era català o no, en Cervantes?

Tothom diu el que vol. Com que jo sóc de Granada, dic que em penso que va néixer a l’Alhambra i ja està.

Això de l’Instituto Cervantes no serà com les ambaixades catalanes, una forma de col·locar amiguets?

Quasi li podria dir que té raó. Potser sóc dels pocs que hi va entrar per concurs de mèrits. Després han sigut nomenaments directes, sobretot posar l’amic corresponent. Malgrat tot, hi ha hagut directors boníssims. S’ha de professionalitzar.

Com a amant de la llengua, què pensa d’algú que diu «tots, totes i totis»?

Les regles gramaticals són clares, amb «tots» n’hi ha prou per dir el plural. «Totes»... encara. Però «totis» ja és passar-se.

Amb tant temps al Cervantes d’Algèria, prefereix hotel o haima?

Una haima. Allà vius en plena natura, hi combregues.

Tenim prejudicis amb la cultura àrab?

Tenim molt més d’àrabs del que pensa la gent, no només al sud, també aquí. Sí que hi ha prejudicis. En una entrevista vaig dir que em considerava un àrab de Granada i vaig rebre insults de tota mena. Estic orgullós de tenir sang àrab.

Canviaria la seva vida per la de T. E. Lawrence?

Ja s’hi assembla, n’he passat de tot tipus. Jo m’he ficat en bicicleta per un camp de mines, a Síria, vam sentir trets i el meu company deia que devien ser les festes del poble. Fins que vam trobar més de tres-cents tancs disparant, una mica més i de la bicicleta no en queden ni els radis.

Una aventura, realment.

També vaig viure la guerra d’Hezbolà i Israel. Vaig sortir a la TV repartint entrepans als espanyols, perquè era l’únic que parlava àrab.

Havent estat a Algèria, amb un duríssim passat colonial, deu trobar semblances amb la Catalunya oprimida...

Crec que és una nació, però no crec que estigui oprimida, i m’encanta que sigui part d’Espanya. La gent es pot victimitzar i dir que Catalunya és una colònia, però no crec que ho sigui. És una nació perquè té la seva llengua i cultura, però Espanya pot albergar diverses nacions.

Li agradaria que s’independitzés?

Em faria molta pena, però si ho volen els catalans...

Desapareixerà el català?

No ho crec, té una literatura molt rica i uns intel·lectuals molt brillants.

Què pensa de la immersió?

Crec que l’ensenyament hauria de ser bilingüe, perquè el castellà és un plus, el parlen sis-cents milions. Però tampoc estic contra la immersió, són coses que han de decidir els pares.