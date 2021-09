Stella del Carmen Banderas acaba de sol·licitar el canvi legal del seu nom. La filla de Melanie Griffith i Antonio Banderas, ha demanat al tribunal que elimini el Griffith del seu cognom, tal com informa el portal "The Blast". Segons els documents legals, Stella del Carmen Banderas Griffith ha sol·licitat al comptat de Los Àngeles que eliminin el Griffith del seu cognom, demanat que el seu nou nom sigui només Stella del Carmen Banderas.

"Només vull escurçar el meu nom eliminant el cognom extra. A més, normalment no utilitzo Griffith quan em refereixo a mi mateixa o en documents. Per tant, eliminar el nom coincidiria amb l'ús habitual", ha argumentat com a motiu a la documentació. De fet, a la sol·licitud no s'indica cap problema entre Stella i la seva mare, pel que sembla que aquest tràmit no tindria res a veure amb un possible enfrontament entre mare i filla.

Fins fa poc, era el membre més discret de la seva família i el que menys es prodigava sota els focus de l'atenció mediàtica, però tot va canviar quan va decidir seguir els passos dels seus pares de la seva germana, Dakota Johnson, i començar a estudiar art dramàtic per provar sort com a actriu... Perquè els testos s'assemblen a les olles, diuen. De moment, ja s'ha estrenat com a columnista a la revista Vanity Fair escrivint sobre la seva infància, que va passar entre el glamour de Hollywood i Màlaga, la ciutat natal del seu pare, en un article que va titular 'Com créixer en una família bilingüe'.

Els records que Stella guarda de les seves visites a Espanya inclouen menjar entrepans de Nutella, veure el concurs 'El Grand Prix del Verano' a la televisió, passejar pels carrers de Màlaga amb la seva tia a la nit, menjar xocolata amb xurros i els sopars que s'allargaven tres hores.

No obstant això, durant la seva adolescència (i en especial després del divorci d'Antonio i Melanie, el 2014, quan ella tenia 17 anys) va començar a perdre la connexió amb les seves arrels espanyoles i això li va provocar una barreja "d'ansietat, culpa i vergonya".

"No passar prou temps a Espanya implicava que no estava desenvolupant el mateix nivell de competència en castellà com el que tinc amb l'anglès" ha explicat. "Durant els anys en què gairebé van cessar els viatges familiars al sud del país, la meva connexió amb aquesta part de mi mateixa va començar a esvair-se.

Potser això ha tingut alguna cosa a veure en què hagi decidit mantenir només el seu cognom espanyol i eliminar l'americà.