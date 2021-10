La lluita de l’activista Greta Thumberg contra el canvi climàtic va donar peu l’any passat a I am Greta, una pel·lícula estrenada al festival de Venècia que ha donat la volta al món i que ahir va servir per obrir l’Olot.doc, la mostra de cinema documental de la capital garrotxina. Apropar al gran públic fascinants històries reals per ajudar-lo a aprendre i comprendre el món on vivim, i també educar els estudiants d’ESO, Batxillerat i graus de la ciutat són els grans objectius. La projecció de I am Greta va reunir gairebé 300 assistents, dues sales plenes dels cines Olot. La programació s’allargarà fins dissabte, i a partir de demà a la tarda les projeccions també s’obriran al públic en general a les mateixes sales.

L’estrena de la mostra va estar dividida en dues parts, per tal que alumnes d’institut i docents tinguessin la visió més àmplia possible de la temàtica que es posava en anàlisi. En la primera, la projecció d’aquest documental sobre l’activista ambiental Greta Thumberg en un cinema de l’estat i, tot seguit, un grup va assistir a una ponència sobre l’emergència climàtica. Va anar a càrrec del periodista i consultor ambiental Santiago Vilanova i la consultora internacional en canvi climàtic Gisela Torrents, dos especialistes «amb 50 anys de diferència d’edat, el que permet veure dues maneres d’abordar un problema que, malgrat el temps, segueix sent el mateix», explica Joaquim Castells, de la productora Axisfilms, que organitza la mostra. Unes 600 persones passaran pels tres dies de projeccions per a escolars, en què els estudiants veuran films i ponències sobre la migració (Cartas mojadas, avui) i la repressió als homosexuals (Welcome to Chechnya, demà).

A partir de demà a la tarda i fins dissabte hi ha previstes les projeccions per al públic en general, «una bona oportunitat per veure documentals multipremiats i ponències d’especialistes», explica Castells, que confia que s’animi la venda d’entrades després de la bona resposta de l’apartat per a estudiants. Competiran, per tant, amb blockbusters de la talla de l’últim Bond, Dune o Shang-Chi propostes més modestes però tant o més emocionants com Welcome to Chechnya, que segueix el dia a dia d’un grup d’activistes que lluiten contra la repressió al col·lectiu homosexual a Txetxènia; King of the cruise (amb ponència de Gaspar Hernández divendres), i The Painter and the Thief (La Pintora i el Lladre) un documental extremadament impactant sobre la fascinant, complexa i incondicional amistat entre la pintora txeca Barbora Kysilkova i Karl Bertil-Nordland, un dels lladres que va robar un dels seus quadres més estimats.

Els organitzadors de l’Olot.doc recalquen que la mostra no té cap esperit competitiu i que la motivació ve donada per generar debat entre els espectadors a partir de les històries que expliquen els documentals. Una manera d’aprendre i comprendre molt ben rebuda pels estudiants garrotxins, des d’ahir, una mica més convençuts de la necessitat de prendre consciència sobre el canvi climàtic.