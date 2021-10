El gironí Xavier Rigall publica la novel·la «El vampiròleg innocent», la història d’Agustí Pladabella el vampiròleg de més renom de Catalunya, que mai no ha conegut cap vampir ni probablement creu en ells. Un descregut com Rigall.

Els vampirs seran sempre nostres?

Una cosa que trobo bastant a faltar són vampirs catalans, vull dir vampirs reals, dels vampirs en sentit figurat sí que n'anem ben servits.

Qui ens xucla la sang, als catalans?

Crec que primer nosaltres mateixos, perquè ens la deixem xuclar sense manies, tant per altres catalans com per alguns de més enllà.

El seu protagonista escriu sobre vampirs i potser no hi creu. Coneix gaire gent així, que parla sense saber de què parla?

Sí, jo mateix. Pensi que sóc professor. És clar que no arribo al nivell dels tertulians, però això és perquè no m'han contractat per a cap tertúlia, perquè jo sóc capaç de parlar de qualsevol cosa i resultar convincent sense tenir gaire idea de res.

Amb el carnet de la república fan descompte a l’hora de comprar el seu llibre?

No, no en fan ni per subscriure's a Vilaweb.

Per què va deixar la confortabilitat de treballar en un banc, somni de totes les mares per als seus fills?

D'això fa molts anys i va generar tensió a casa. Simplement és que la feina no m'agradava. Però quan les caixes d'estalvis es van començar a ensorrar els meus pares van reconèixer que jo tenia raó.

Les caixes de resistència són entitats d’estalvi?

Pel que tinc entès l'única caixa de resistència seriosa que hi ha a Espanya és la que té un sindicat basc.

S’ha convertit en un tuiter famós: quin és el secret per triomfar a les xarxes?

Allò d'aquell acudit antic: per triomfar s'ha de ser molt intel·ligent i ser molt atrevit. I jo soc molt atrevit.

El molesta quan li diuen botifler?

Miri, hem arribat a un punt en què els tuiters d'un dels partits del govern acusen els líders de l'altre partit del govern, de ser uns traïdors a Catalunya. A partir d'aquí és impossible prendre's seriosament res del que et diguin.

Què li dirà a en Puigdemont en el pelegrinatge a Waterloo que li correspon fer un cop a la vida, com a bon català?

Suposo que no el trobaré perquè estarà fora muntant algun xou dels seus.

Hi ha vampirs en una mansió com la de Waterloo?

La veig més de fantasmes.

Per espantar els vampirs és millor una cabeça d’all o un llaç groc?

És que jo sóc un clàssic i en el llibre surten uns alls comprats al Mercadona, que són bastant eficaços. Ara, he de dir que si un vampir et persegueix, a la novel·la queda àmpliament demostrat que poca cosa hi pots fer.