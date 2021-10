La periodista i directora del programa de ràdio "Julia en la onda", Julia Otero, ha anunciat que ha superat el càncer i ja no té "cèl·lules egoistes", com les va denominar el doctor López Otín, quan li va comunicar el diagnòstic el passat mes de febrer.

Així ho ha revelat la presentadora a les seves xarxes socials aquest dimecres en comunicar que espera el permís dels "bates blanques" per tornar als micròfons d'Onda Cero.

"No n'ha quedat ni una (de cèl·lula egoista), encara que ja sabeu que són 5 els anys que han de transcórrer per donar l'assumpte per resolt", ha escrit Otero (Monforte de Lemos, Lugo, 1959), que amb un "ens escoltem aviat" ha convocat els seus oients per a un proper retrobament, mentre ha expressat la seva "gratitud infinita per tot i per tant".

Otero, que ha agraït "tants missatges plens d'ànim i afecte", va abandonar les ones el passat mes de febrer després que en un control rutinari se li detectés el càncer i es va retirar dels micròfons per seguir el tractament oncològic.

Al final d'agost es va reincorporar "provisionalment" a la seva feina radiofònica després de finalitzar "el llarg i dur tractament", segons va anunciar llavors a les xarxes socials, en les quals també va informar que encara li faltava “tallar i enganxar” i en breu arribaria la cirurgia.