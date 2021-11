La defunció del cantant Georgie Dann aquest dimecres als 81 anys d'edat ha fet recordar les seves cançons més conegudes, populars moltes d'elles per convertir-se (o intentar-ho) en el 'hit' de l'estiu. Els ritmes alegres i lletres enganxoses, al costat dels recurrents temes frescos i estivals eren la gran senya d'identitat d'un artista més que prolífic. Algunes d'elles són recordades per diferents generacions i sonen encara en diverses festes per tot el territori nacional.

Aquestes són les 10 cançons més populars de Georgie Dann:

1. La Barbacoa (1994)

2.El Chringuito (1988)

3.El Bimbó (1975)

4.El veranito (2011)

5.Paloma Blanca (1976)

6.La cerveza (2013)

7.El africano (1985)

8.Carnaval Carnaval (1983)

9.El campesino (1975)

10.El negro no puede (1987)