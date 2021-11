El cantant Georgie Dann ha mort als 81 anys a Madrid. El popular músic francès ha mort a l'Hospital Puerta de Hierro, on aquest dimecres havia de passar pel quiròfan per una operació de maluc, segons publica El Mundo.

Conegut per temes com 'El Bimbó' (1975), 'El Chiringuito' (1988) o 'La Barbacoa' (1994), l'artista era conegut a Espanya com 'el rei de la cançó de l'estiu'.