Aitor Giró, de 27 anys, es va atrevir en plena pandèmia a obrir la seva pròpia barberia a Bàscara, d'on n'és fill. Establecer mesos després de l'obertura, l'establiment es troba entre les deu nominades a «Barberia Revelació», un guardó a nivell espanyol que atorga la revista «Soy Barbudo».

Perquè obrir la barberia a Bàscara i no en una ciutat?

És el poble on vaig néixer. És el meu poble. Volia obrir-la a Girona, però en plena pandèmia vaig veure que molta gent del poble anava fora a tallar-se el cabell. També ho vaig fer pel meu fill Bruno. Ara el puc veure més sovint que abans. Bàscara és un poble de pas: es troba a 20 minuts de Girona ia 10 de Figueres i, per tant, està molt ben ubicat.

Va ser una buena idea obrir el negoci en plena pandèmia?

Sens dubte. No obstant he de dir que la meva idea pel que fa al local era diferente. Volia quelcom que recordés a un edifici nòrdic, com una cabanya de fusta. Però era una inversió exagerada, al final vaig topar-me amb aquest local i va ser una oportunitat que no podia desaprofitar.

Ara té 27 anys, amb quants va començar en la professió?

Amb 14. No m'agradava estudiar i em van posar a aprendre l'ofici pels matins. No em ve pas d'arrels familiars, ja que la meva família és carnissera, i té terrenys. Uns tallen carn, i d'altres tallem cabells. Durant una època ho vaig deixar per dedicar-me al món del fitness i ho vaig reprendre farà uns quatre anys.

Què ha fet que les barberies vagin a l'alça?

Els futbolistes i la moda que els homes es cuiden cada cop més. Ara es veu bé dir que ets barber, abans ho deies i et miraven malament. De fet, no deies que eres barber, deies que eres perruquer. Estava mal vist, d'aquella manera, perquè es donava per fet que aquella gent que es dedicava a aquest món no volia estudiar. Crec que des de fa uns sis anys que aquest gremi s'ha potenciat.

En un futur pensa expandir-se?

Doncs sí. La meva idea és obrir una altra barberia en alguna ciutat. Però primer vull que aquesta em funcioni bé, és a dir, poder tenir dues persones. De fet, m'he posat una límit: als 30 anys.

Com es va sentir quan va rebre la notícia de la nominació?

Bufa !, va ser un somni complert. No m'esperava per res que la meva barberia, una barberia de poble, fos una de les que pot guanyar el premi a revelació. Competeixo contra barberies que són brutals.

Ha tingut més repercussió d'ençà que es va fer pública la nominació?

Si ho diu per si ha vingut més gent, no gaire. Fa poc que ho vaig saber. A més, he estat fora també. Però si parlem de xarxes socials, él refuta una gran quantitat de missatges i comentaris. Él vist que la gent ho està valorant.

Què faria si guanyés el premi?

Sincerament, no en tinc ni idea. Ja només ser una de les deu barberies revelació és una bogeria. Crec que em tatuaria el logotip de la revista que dona el premi. També he de dir que tinc aquella dualitat que em veig guanyador i no. En les altres barberies hi ha barbers que són referència per a mi.

I ara s'hi veu, de guanyador?

Soc l'única barberia que es troba en un poble de menys de mil habitantes, això és quelcom molt gran. Encara no m'ho crec, és molt fort !.

Què recomanaria a d'altres joves emprenedors com vostè?

Que endavant, que ara és el moment. Si no quan ho faran? Ara es té l'energia suficiente. S'ha de confiar en un mateix i arriscar.