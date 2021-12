Carlos Marín, el cantant espanyol que forma part d'Il Divo, es troba ingressat a la unitat de cures intensives (UCI) d'un hospital de Manchester (Regne Unit), entubat i en coma induït. «El nostre estimat amic i company, Carlos, es troba a l'hospital. Esperem i resem per una ràpida recuperació», ha confirmat el perfil oficial d'Il Divo a Twitter.

Our dear friend and partner, Carlos, is in the hospital. We are hoping and praying for a speedy recovery. — Il Divo (@ildivoofficial) 16 de diciembre de 2021

El cantant espanyol de 53 anys d'edat va començar a trobar-se malament en els últims dies i finalment va haver de ser hospitalitzat en el centre mèdic Manchester Royal. A conseqüència d'aquest revés mèdic, Primer Beat Produccions ha anunciat «per motius aliens a l'organització i que afecten la salut d'un dels integrants d'Il Divo» l'ajornament per al concert que s'hauria d'haver celebrat en el Coliseum de la Corunya el pròxim 22 de desembre. A la seva pàgina de Facebook, assenyala que la nova data de celebració serà el 15 de juny de l'any vinent i que les entrades ja adquirides serviran per a aquesta cita. Indica a més que s'obre un termini fins al 4 de gener per sol·licitar la devolució de l'import de les entrades pel mateix canal pel qual van ser comprades.

Il Divo va ser fundat pel prestigiós Simon Cowell, el mateix de One Direction, després d'imaginar que un quartet líric íntegrament masculí tindria possibilitats versionant cançons mítiques. Marín, que s'havia forjat una carrera prèvia com a actor de musicals com «Los miserables» o «La bella y la bestia», va entrar el 2003 a formar part d'aquest projecte, per al qual també van ser contractats Urs Bühler, Sébastien Izambard i David Miller. Junts han publicat fins al moment nou discos d'estudi, des de l'homònim «Il Divo» (2004) fins al més recent «For Once In My Life: A Celebration of Motown» (2021), amb els quals ha aconseguit vendre prop de 40 milions de còpies a tot el món. En solitari, l'any passat va publicar un disc en solitari titulat «Portrait» en el qual s'atrevia a versionar «Bohemian Rhapsody» de Queen, entre altres èxits.