Joan Colomo (Sant Celoni, 1981), un dels cantautors més inclassificables de l’escena musical catalana, ha tornat a donar senyals de vida aquest any amb «Disc trist» (B-Core), un àlbum mig conceptual que gira al voltant d’un sentiment sovint poc tractat en una societat que exigeix felicitat. La sala La Cate de Figueres acollirà aquest vespre, a les 20.30 h, la presentació de l’àlbum, dins el cicle 66 Butaques.

Com es fa un disc trist?

Imagino que tenint un percentatge d’aquesta emoció a dins. Sempre començo a fer cançons i quan en tinc unes quantes al calaix intento buscar un denominador comú pel disc. Trobava que hi havia bastant d’aquest sentiment, anomena’l tristesa o incertesa sobre el món en què vivim. No és precisament una sensació de felicitat extrema quan veus un futur gris, encara que personalment intento ser optimista i positiu. També és cert que el títol m’agradava com quedava.

No es pot dir que sigui un seguidor del positivisme de Mr. Wonderful...

No sóc gens seguidor dels missatges buits sense cap tipus de base científics. Encara que sóc pessimista de mena, intento sempre motivar-me i enganxar-me a les coses bones, que encara n’hi ha en aquesta planeta, sens dubte.

Va acabar fent un disc conceptual de casualitat o expressament?

Els meus darrers treballs ja tenen una mica de concepte. Així com L’oferta i la demanda girava al voltant de temes econòmics, parlant d’aquest món cada vegada més supeditat al poder financer, en aquest àlbum hi reflecteixo el meu propi desànim. Encara que tinc una vida de la qual no em puc queixar volia reflexionar sobre el sentiment de tristesa.

Es fan millors temes quan es parla d’alegria o de tristesa?

Ni una cosa ni l’altra. La figura del cantautor turmentat tampoc em sedueix. Però sí que és cert que la música que sempre m’ha agradat té un punt de malenconia. No es tracta precisament de música de festa major, sinó més aviat de melodies amb acords menors.

Sorprèn veure que un dels primers temes del disc es titula Cançó animada.

Ja tenia unes quantes cançons una mica pessimistes pel disc i em vaig proposar fer una cosa més animada. I en principi ho és, el ritme és bastant animat, però a l’hora de posar la lletra em va acabar sortint una metacançó que parla de la frustració que comporta intentar escriure una cançó alegre que acaba sortint més aviat pessimista.

La lletra diu «potser el futur serà millor, però a curt termini sembla que no». Es va inspirar en la pandèmia?

Moltes cançons ja les tenia fetes d’abans de la pandèmia, però aquesta va ser de les darreres que vaig escriure. Té a veure amb aquell «tot anirà bé» que tan popular es va fer i que, com a mínim a curt termini, sembla que s’està complint.

La música ajuda a ser més feliç?

La música per mi, a nivell més personal i introspectiu, em serveix de teràpia. El fet d’haver d’escriure sobre mi i sobre les coses m’ajuda. D’altra banda, com que ha estat la meva passió des que tinc ús de raó i he aconseguit dedicar-m’hi, d’alguna manera també m’ha salvat bastant. Encara que hi ha una part més nociva en el procés creatiu. Quan faig un disc el gaudeixo i el pateixo a parts iguals. Em fan patir les gravacions, saber si agradarà o no...

Amb Cançó de la por exorcitza un trauma de la seva infància?

Les meves cançons tenen poca lletra i no puc exorcitzar gaires traumes, però sí que és un tema terapèutic. Reflexiona sobre aquelles coses que fan por. Hi parlo de les oques perquè quan era petit vaig haver de sortir corrent per fugir d’una oca gegant.