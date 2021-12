Ágata Lys, una de les actrius espanyoles més destacades en els anys 70 i 80, ha mort als 68 anys d'edat. La intèrpret, musa del "destape" durant la Transició, va morir el passat 12 de novembre. No obstant això, aquesta informació no ha transcendit fins a aquest dijous 23 de desembre.

L'encarregada de fer pública la trista notícia ha estat Valeria Vegas, que en una publicació d'Instagram defineix a Lys com "un sex symbol absolut d'una Espanya que començava a despertar i una actriu estupenda". "Realment va morir fa una mica més de 40 dies, en un silenci misteriós (i injust) que no ha transcendit als mitjans ni la professió", lamenta. La notícia també ha estat confirmada per la Unió d'Actors i Actrius.

Ágata Lys, que va estudiar Art Dramàtic a Madrid, es va donar a conèixer davant les càmeres en la dècada dels 70 com a hostessa del mític 'Un, dos, tres' de Televisió Espanyola. El programa de Chicho Ibáñez Serrador la va catapultar ràpidament a la pantalla gran, on va desenvolupar gran part de la seva carrera.

Coneguda popularment com "la Marylin espanyola", es va convertir en una estrella del cinema després de la mort de Franco. 'Los santos inocentes' (1984), 'El retorno de los mosqueteros' (1989), 'Taxi' (1996) o 'Família' (1996) són només alguns dels seus títols més importants.