El gironí Jordi-Maria d’Arquer ha publicat «Les decapíndoles de la comunicació disruptiva (DCD)», on situa la veritat en el centre de la comunicació que hem d‘establir amb els altres,

Contra què dispara el d’Arquer?

No disparo contra res, pretenc establir un diàleg.

És cert que practica cosa tan infreqüent com el celibat catòlic voluntari?

No és infreqüent, el segueixen tots els capellans. I els que volen practicar un bon catolicisme, també l’han de viure. Tret que estiguin casats.

O sigui que no vol saber res de dones -ni homes- sexualment parlant?

M’agraden les dones, en la meva vida he tingut una etapa rebel.

Se li nota.

Però actualment sóc cèlibe. Voluntari.

Parla amb Déu?

Sí, és clar que parlo amb Déu.

I què li diu?

Li demano que m’ajudi a entendre tot allò que no entenc, que m‘ajudi també a saber afrontar els problemes de la vida. I, com que fa anys vaig tenir un brot psicòtic, tenia dues opcions: on enfonsar-se o tirar endavant, jo intento tirar endavant de la mà de Déu.

Déu el respon o es limita a escoltar?

Escolta i parla mitjançant esdeveniments. Amb els esdeveniments, em diu «mira, això va bé» o «no va bé».

No és que se li aparegui i parli.

No, això no. Jo interpreto els fets i actuo segons Ell indica. És el que fem tots, interpretar. Ho fa fins i tot el Papa.

Vostè diu sempre la veritat?

No dic mentides. Però la veritat mai no es pot dir del tot, per prudència. Per no fer mal a ningú. Tampoc seria la plena veritat, ja que la plena veritat només és Déu.

Ens fa por, la veritat?

Sí, perquè la veritat compromet. I en comprometre, ens fa prendre partit a la vida, cosa que a tots ens costa: homes, dones, petits i grans.

Quina és la mentida més grossa que ens han fet empassar darrerament?

No sé què dir-li, n’hi ha moltes. La mateixa manera de viure avui en dia, és molt falsa. Estem sempre pensant què dir perquè l’altre faci el que volem. Això és tancar-nos en una caixa. Tinc la impressió que ens estem ficant en un pou.

Ens diuen la veritat en el tema de la pandèmia?

Aquest és un problema molt gros, veig que ens estan amagant coses. Hauríem de conèixer detalls dels contractes dels laboratoris que fan les vacunes, on van i on no van aquestes vacunes. O ens estan mentint o ens estan amagant coses.

Què recomana a la gent perquè no l’enganyin?

Que somrigui, perquè el somriure fa que l’altre també prengui una posició. I el diàleg: una vegada obres una porta, has de parlar amb la persona que està a l’altra banda.

De fet, al llibre parla de la importància del somriure.

Somriure és molt important, perquè ens fa prendre una posició de vida. A partir del somriure dius si vas bé o si vas malament. Si somrius, estàs prenent una actitud davant de la vida, d’agafar-te les coses tal com vinguin i amb esforç. Si no somrius, la vida se’t tira a sobre.

Vostè somriu sempre?

Miro de somriure sempre, però a vegades la gent ho posa molt difícil. Tanmateix, ho intento.

Creient com és, com enfoca Nadal?

Voldria celebrar-lo amb la família, però no és possible, no seria prudent. El passaré sol a casa, però contactant via telemàtica amb la gent. També per Twitter, perquè ara m’he fet compte de Twitter.