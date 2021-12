La Fiscalia de Madrid demana nou anys de presó per l'artista Rafael Amargo per un delicte contra la salut pública, en considerar que va vendre drogues en el seu propi domicili a terceres persones de manera «persistent» a canvi de diners. En l'escrit d'acusació la Fiscalia també sol·licita nou anys de presó per al productor Eduardo de Santos perquè actuava de manera «conjunta» amb Amargo en la compra i posterior distribució d'aquestes substàncies, així com sis anys per al soci Miguel Ángel B.A. per ser un «home de confiança» que lliurava la droga als compradors. La Fiscalia no demana pena per la parella de Rafael Amargo, Luciana Bongianino, a la qual, en canvi, el jutge del cas sí que considera, juntament amb els altres tres acusats, possible autora d'un delicte contra la salut pública i un altre de pertinença a grup criminal. Recentment, el jutge del cas va concloure la investigació i va considerar que el ballarí era el cap d'un grup que traficava amb droga, fonamentalment metamfetamina, que venien des del pis que compartia amb la seva dona, utilitzant «mules» que portaven la droga als compradors.

Així ho va traslladar al Ministeri Públic i a les acusacions particulars perquè formulessin escrit d'acusació, sol·licitant l'obertura de judici o bé el sobreseïment de la causa. Ara la Fiscalia conclou que Rafael Amargo va cometre un delicte contra la salut pública en vendre en el seu propi domicili substàncies estupefaents a terceres persones de manera «persistent» a canvi de diners, actuant de manera «conjunta» amb el productor Eduardo de Santos i l'altre soci investigat. Detalla el Ministeri Públic que durant els mesos d'abril i desembre de 2020, el ballarí i el productor «es dedicaven de manera concertada i persistent a la distribució de substàncies estupefaents, entre altres, metamfetamina, a terceres persones a canvi de diners». Amb aquesta finalitat adquirien la substància de manera «conjunta» als diferents subministradors, per posteriorment repartir-la entre tots dos i vendre-la a terceres persones. Així, Amargo venia les substàncies estupefaents a les persones que acudien al seu domicili de Madrid, i altres vegades «feia arribar la substància al lloc on el client indicava, per això es valia del seu home de confiança el també acusat Miguel Ángel B. A.», qui sabia el que portava i que «després de fer el lliurament tornava al domicili per entregar-li els diners obtinguts amb la venda». A tall d'exemple la Fiscalia relata que el 27 d'abril de 2020, aquest soci va ser sorprès per la Policia quan es disposava a lliurar a un client, a canvi de 50 euros, una bosseta amb metamfetamina amb un pes net de 0,943 grams i una puresa del 76,7%, amb un valor en el mercat il·legal de 24,42 euros en la seva venda per grams, substància que havia recollit minuts abans del domicili d'Amargo, «on havia de tornar per entregar els diners». Així mateix, arran dels dispositius de vigilància que es van establir sobre el domicili del ballarí, els agents van observar «com acudien nombroses persones que, després d'accedir al mateix i romandre a l'interior escassos minuts, sortien novament de manera precipitada, procedint la policia a identificar a dues d'elles, intervenint substància estupefaent que s'havia adquirit en aquest domicili, aixecant-se les corresponents actes d'aprehensió». Recorda la Fiscalia que per acte de l'1 de desembre de 2020, dictat pel Jutjat d'Instrucció número 48 de Madrid, es va autoritzar l'entrada i registre en els domicilis dels acusats i a la casa d'Amargo es van intervenir tres pots de «Popper», una bosseta amb «feniletilamina» amb un pes net de 0,089 grams, i un flascó amb sis mil·lilitres de «GBL» amb un valor en el mercat de 314,19 euros en la seva venda per grams. En el cas d'Eduardo de Santos els agents van decomissar, entre altres substàncies estupefaents com ketamina i «Popper», un embolcall de plàstic amb 56 grams de metamfetamina amb una puresa del 76%, amb un valor en el mercat de 1.452,14 euros en la seva venda per grams, i un flascó amb 6,8 mil·lilitres de «GBL» amb un valor en el mercat de 356,08 euros en la seva venda per grams (5.800 euros). Rafael Amargo va ser posat en llibertat i ha continuat la seva activitat artística després de la seva detenció l'1 de desembre de 2020 per un presumpte delicte de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal.