Focs artificials i petards estan molt associats a la nostra cultura, fins al punt que són gairebé imprescindibles en moltes celebracions. Però la pirotècnia també té els seus detractors, sobretot pels efectes que produeix en alguns humans i també en animals.

Ara, un municipi espanyol, ha pres la iniciativa de prohibir l'ús de material pirotècnic. Es tracta de Torremolinos, a la província de Màlaga. L'alcaldessa, Margarita del Cid, va firmar ahir un ban pel qual prohibeix l'ús de pirotècnia amb l'objectiu de protegir a menors amb trastorn d'espectre autista, nadons, gent gran i mascotes, que es veuen afectats pel soroll provocat per aquesta mena d'articles.

"Són dies de festa, però hem de cuidar-nos entre tots", va dir l'alcaldessa, que va explicar que, tal com recull el ban, si no hi ha autorització expressa per part de l'Ajuntament, "queda prohibit portar metxes enceses i disparar petards, coets i tota classe d'articles pirotècnics que puguin produir sorolls o incendis".

"Hem de procurar que cap celebració s'acabi convertint en un malson", va dir Del Cid. L'incompliment de la normativa contempla multes econòmiques així com la confiscació del material objecte de la infracció, la suspensió de l'activitat o el tancament de l'establiment.