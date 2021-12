Com era l’Univers quan acabaven de néixer el temps i l’espai? El telescopi espacial James Webb, que el dissabte es va llançar des del port espacial europeu de Kuru, a la Guaiana Francesa, mirarà 13.700 milions d’anys cap «enrere» per veure la primera llum de l’Univers; en el que serà una espècie de viatge en el temps, la seva mirada aconseguirà els límits de l’observable i arribarà a una regió completament inexplorada a pocs milers d’anys després de l’esclat germinal del Big bang, en el moment en què naixien les galàxies, alguna cosa que revolucionarà previsiblement els coneixements que l’ésser humà té sobre el Cosmos.

Alejandro Rivera, que ja havia treballat en la reparació del telescopi Hubble –que ens va permetre, per exemple, descobrir nombrosos planetes més enllà del nostre sistema solar en zones potencialment habitables– va seguir el dissabte el llançament del telescopi James Webb des del centre d’operacions de la missió a Baltimore (els EUA). El pols se li va disparar quan l’Ariane es va separar del telescopi. «Va ser el primer moment delicat de la missió», explica.

«Treballo com a enginyer d’anàlisi de les estructures desplegables i mecanismes espacials en el Telescopi Espacial James Webb (JWST). Vaig entrar en el projecte en 2013 per a ajudar a resoldre un dels desafiaments tècnics més importants d’aquell moment, el mecanisme de subjecció i separació que durant el llançament «lliga» en quatre llocs el mòdul òptic i d’instruments científics a la part superior del mòdul de control. A causa de la gran massa i inèrcia, aquest mecanisme ha de suportar unes tensions realment grans durant el llançament i en el 2013 no existia un capaç de complir els requisits», comenta. «A més d’ajudar a resoldre aquest problema soc responsable per part de la NASA de l’anàlisi dinàmica dels 4 desplegaments principals del mòdul òptic i d’instruments: en primer lloc, la torre desplegable que eleva el modulo òptic i d’instruments científics una distància d’un metre per a proporcionar separació física i tèrmica amb el «bus» o mòdul de control; en segon lloc, el desplegament de l’estructura de suport del mirall secundari (SMSS), amb forma de trípode, que col·loca el mirall secundari en la posició adequada perquè reflecteixi la llum recol·lectada pel mirall principal i la mani als instruments científics; en tercer lloc, el desplegament del radiador ADIR l’objectiu del qual és proporcionar refredament passiu als instruments mitjançant radiació a l’espai; i, finalment, les dues «ales» en els laterals del mirall primari que es despleguen per a completar el mirall i la part òptica del telescopi».

14 dies de terror

«Durant les dues setmanes posteriors al llançament, el telescopi comença a desplegar cadascun dels seus components. Aquesta sèrie de desplegaments és una cosa que mai s’ha fet a una escala i amb una complexitat tan gran, i és una de les parts més complicades i crítiques de tota la missió, perquè si els desplegaments i separacions no es produeixen de manera adequada podria tenir efectes molt perjudicials per a la missió científica. En les pròximes dues setmanes dormiré molt poc», narra.

Un telescopi plegat com un origami

«El telescopi està dissenyat per a mirar cap endarrere en el temps 13.500 milions d'anys per a veure les primeres estrelles i galàxies que es van formar en l'Univers. Per a fer això, necessita un mirall primari molt més gran que el que tenia el Hubble (2,5 vegades més gran en diàmetre, o aproximadament 6 vegades més gran en àrea). Un mirall principal de 6,5 metres no entra en el con superior del coet, com tampoc entra el para-sol que té la grandària equivalent a una pista de tenis. A causa d'això, el telescopi va haver d'anar plegat en el con superior del coet de 5 metres de diàmetre, a «estil origami»».

Més potent que el Hubble

«El telescopi espacial James Webb és un gran observatori espacial, optimitzat per a longituds d'ona infraroges, que complementarà i ampliarà els descobriments del telescopi espacial Hubble. Cobrirà longituds d'ona de llum més llargues que el Hubble i tindrà una sensibilitat molt millorada». I afegeix: «si construïm un telescopi capaç de captar llum emesa fa 13.500 milions d'anys podrem veure com era l'Univers en la seva infància quan es van formar les primeres estrelles, uns 300 milions d'anys després del Big bang».

Quatre misions del nou observador

«El telescopi Webb té quatre metes científiques: en primer lloc, buscar les primeres galàxies que es van formar després del Big Bang; segon, observar la formació d'estrelles des dels seus inicis fins a la formació de sistemes planetaris; la tercera meta és determinar com les galàxies evolucionen des de la seva formació fins al present. Finalment, el telescopi James Webb també intenta mesurar les propietats físiques i químiques de sistemes planetaris i investigar el potencial de vida en aquests sistemes».