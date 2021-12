El gironí Dani Lagi, gran fan i coneixedor de l’univers Marvel, va aprofitar l’auge de l’editorial i els estudis de cinema que tenen en propietat per crear un canal de YouTube que en parlés. «Strip Marvel» és avui la meca dels fans castellanoparlants del món dels superherois. Amb quasi vuit-cents mil subscriptors a la plataforma, Lagi s’ha expandit amb un altre canal a Twitch, ha escrit dos llibres, un còmic i protagonitza un espectacle on barreja la comèdia amb els seus coneixements de Marvel.

Com va començar tot plegat?

Ens hauríem de redreçar uns quinze anys enrere. La cosa ve de lluny quan treballava fent monòlegs, que encara els faig, a RAC1 amb el Toni Clapés. Posteriorment, vaig crear una empresa amb el meu germà al Parc Tecnològic que es deia «Communitat». Creàvem revistes per a tauletes, eren interactives. Jo em vaig centrar en una que era friqui i parlava de Marvel. Amb això, vaig crear un perfil de Facebook i després de YouTube. Podria dir que em vaig llençar una mica a la piscina, però, a la vegada, ho feia amb seguretat perquè tenia un «background» davant de les càmeres.

No estava gaire explotat com ara l'Univers Marvel, suposo.

Sí que ho estava. Quan vaig començar amb la pàgina a Facebook les pel·lícules ja anaven per la Fase 3, és a dir, amb la tercera part de Capità Amèrica. Vaig anar a la presentació a un teatre de Los Ángeles. En aquell moment em van venir moltes ganes de fer alguna cosa xerrant.

Què ha fet Marvel per tenir tant èxit?

Tenen uns estudis de cinema que únicament se centren en pel·lícules de Marvel. Quan la gent que hi treballa es desperta i es lleva del llit, només fan que pensar projectes per produccions audiovisuals i cinematogràfiques d’aquest món. Warner Bros, que és la productora de DC Comics, ha de centrar-se a fer films sobre personatges d’aquesta editorial, sobre Harry Potter... Tenen massa contingut, per això no els ha funcionat bé.

Les pel·lícules ho han brodat. Els còmics han quedat obsolets?

Actualment, es venen més còmics que abans. El cinema està fent que la gent s’animi i vagi a les llibreries a comprar-los. Hi ha canals que únicament se centren a explicar relats sobre els personatges que surten a la gran pantalla fent una gran feina de referències sobre aquests que es poden trobar als còmics.

Només podria viure de YouTube?

Et diria que el 98% dels meus beneficis provenen d’aquí i de Twitch; i dels meus llibres. O sigui, em guanyo la vida amb els meus coneixements del món Marvel. A més, tinc un «show» que el porto arreu d’Espanya, exactament a 15 ciutats, on barrejo la comèdia amb Marvel.

Durant la pandèmia com ho va passar? Va pensar en tancar el canal?

Doncs la veritat és que no ho vaig pensar, però és que tot el que podia explotar de Marvel ho vaig fer. Vaig fer vídeos sense tenir contingut que, fins i tot, em va fer tocar material de DC Comics. Per sort, les pel·lícules s'anaven endarrerint i no cancel·lant. Malgrat això, per arribar a final de mes amb mil euros i poder pagar les factures havia de fer un vídeo diàriament.

Vostè ha donat molt als seus fans; però què li ha donat YouTube?

Tot. Conèixer actors com Scarlett Johanson, Chris Hemsworth, Paul Rudd, els germans Russo... I poder participar en esdeveniments com la presentació de pel·lícules als Estats Units. O ser un dels dos mil espectadors a la San Diego Comic Con. Són vivències espectaculars que, ben segur, no les hagués viscut si no hagués fet les coses bé.

Fer les coses bé li fa ser exempt de les crítiques?

Quan t’exposes et poden criticar, sí. Pots agradar moltíssim o pots ser totalment odiat. Com més lluny arribes més odi reps, això és totalment exponencial. Et diré que la crítica no em treu la son. Pel que fa a les xarxes socials, rebo moltíssima crítica per Twitter que és on la gent es desfoga més. A mi, m’agrada entrar al joc i a vegades els contesto.

Fa molt poc es va obrir el debat sobre si el que fa Ibai Llanos és periodisme. Què en pensa?

En totes les feines quan arriba algú més guapo i millor fa mal. Ibai és un abans i un després. Estic content que un tipus així hagi fet el que ha fet. Se’l veu molt humil i això és molt important pels nanos que el segueixen.

Els nens i joves no miren la televisió i consumeixen molt contingut a YouTube. Estem davant un canvi de paradigma?

En aquesta plataforma pots veure molts continguts; però és que això és el que passa exactament a la televisió. Pots passar d’un canal a un altre com si res. L’educació de les noves generacions no pot dependre d’un «youtuber» o «streamer». Si en algun moment t’ho has plantejat, anem malament. Com a pare o mare, has de ser l’exemple per la teva mainada. La teva feina, com a pare o mare, no és criticar Ibai, la teva feina és saber perquè Ibai és tan famós.