L’home del Renaixement Leonardo da Vinci, no va destacar només per ser brillant amb els pinzells. Les seves mans van crear quadres i dibuixos que han transcendit en el decurs dels segles com algunes de les obres més cobejades de l’art mundial. La Gioconda, el Sant Sopar o L’home del Vitruvi han esdevingut referents de la tercera de les arts, però Da Vinci envejava de les aus la seva capacitat per volar. Per això, els seus coneixements científics, d’enginyeria, dibuix, el naturalisme, la filosofia i les dosi de poesia imprescindible per furgar en aquesta utopia, van portar-lo a recercar la forma en què els homes poguessin viatjar per l’aire. I encara que no ho assolís, va posar les bases perquè posteriorment sí que ho aconseguíssim ni que fos ajudant-nos amb material creat específicament per aquest objectiu. Actualment, no hi ha setmana que les notícies televisives no ens mostrin a homes-ocell sobrevolant les piràmides egípcies o els grans canyons nord-americans.

Cinc-cents cinquanta anys més tard que Da Vinci respirés per última vegada, la ripollesa Carla Taboada és una de les persones humanes que es dediquen en cos i ànima a una de les modalitats que consisteix a baixar del cel sense prendre mal en arribar a terra. En el seu cas el paracaigudisme s’ha convertit en un ofici al qual es va llençar de cap als dinou anys, després d’acabar els estudis a Ripoll i iniciar-se en Turisme a Girona. «Sempre m’han agradat les motos per herència familiar i ja des de petita que hi anava, però a més he practicat altres esports, com quan jugava a futbol amb el Sant Quirze femení» explica una Carla que s’ha establert a Dubai, als Emirats Àrabs Units perquè aquella és una de les zones del planeta més favorables a la pràctica d’aquest esport. Els resultats han anat arribant fins al punt que a l’EA Inflight Nationals de fa unes setmanes va aconseguir el segon lloc en 2way VFS. Més recentment també ha saltat sobre la platja de la capital d’Abu Dhabi per celebrar el cinquantè aniversari d’aquesta federació d’emirats monàrquics, i ha participat en una competició internacional a Dubai juntament amb el seu company d’equip Gleb, representant a Abu Dhabi Skydive i patrocinada per Vertigen Flysuits d’Empuriabrava i per Abu Dhabi Sport Consul.

A Carla Taboada li va resultar relativament fàcil adaptar-se a Dubai, un emirat que considera «segur, molt còmode i ple de luxes, on la benzina és més barata que l’aigua». Precisament el cost del dia a dia és el que més problema li ha representat, un inconvenient sobradament compensat per un país «on la gent t’acull molt bé i desitgen que hi tinguis la millor experiència possible». Durant la pandèmia la Carla va estar-se vuit mesos a Ripoll, però ha pogut reprendre novament un ofici que no descarta que en un futur torni a instal·lar-se a casa per treballar en un negoci familiar d’autoescola. L’enveja de Leonardo Da Vinci si la veiés caure del cel.