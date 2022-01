Julia Otero torna a donar bones notícies. La periodista ha anunciat a les xarxes el seu retorn a 'Julia en la onda', el magazín de tarda que condueix a Onda Cero des de 2007. La presentadora es reincorpora al programa que porta el seu nom aquest dilluns.

"Demà torno al col·le. Tinc el plumier a punt i inquietud de primer dia", tuitava aquest diumenge la periodista, "a les 15h ens escoltem en Julia en la Onda", escrivia al seu compte de Twitter. "Arribar fins aquí no ha estat fàcil, però fins als anys pitjors acaben al desembre", expressava la periodista, que afegia al seu alegre missatge l'etiqueta #Bienvenido2022.

La presentadora va haver de fer una aturada en la seva activitat professional per tractar-se el càncer que li va ser diagnosticat al febrer de l'any passat. La conductora va dir adeu a les ones, però per poc temps. Aquest mes de novembre comunicava que havia superat la malaltia, explicant en una entrevista a Catalunya Ràdio que no li quedava "ni una sola cèl·lula cancerígena".

Durant aquesta xerrada, Otero reconeixia que el càncer sí li ha deixat seqüeles: "Tinc una neuropatia perifèrica a les mans i als peus, que fa que pràcticament no tingui sensibilitat. És a dir, que aneu amb compte amb mi perquè no tinc tacte. En comptes de cinc sentits, me'n queden quatre en aquests moments", va comentar amb humor.