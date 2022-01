Amb 34 anys, dissabte va tornar a casa, a Vilablareix, després d’haver completat el seu vuitè ral·li Dakar, cinc amb moto i tres amb cotxe com a copilot. Aquest cop, fent tàndem dins l‘equip Prodrive amb Orlando Terranova, ha assolit una gran quarta posició.

S’ha pogut treure amb aquest quart lloc l’espina del Dakar 2021, quan en va quedar fora per la Covid?

Sí. L’any passat va ser un malson. Vaig estar tot un any preparant la carrera amb en Nani Roma, i que l’última setmana abans de marxar em contagiés va ser una desgràcia. Estic content perquè l’equip ha seguit confiant en mi, ara amb Terranova de pilot.

Va extremar les precaucions abans de marxar, aquesta vegada?

Veient com estava la situació i que cada dia hi havia més contagis vam optar amb la família perquè em quedés tancat a casa tot sol, per si les mosques. No em podia permetre agafar la Covid un altre cop després d’un altre any de treball. Va ser dur perquè no em vaig veure amb ningú, ni per Nadal, ni amb la família. Era una cita molt important per a mi i no podia jugar-me-la.

Què valora més, la victòria d’etapa o el quart lloc final?

La victòria d’etapa va estar molt bé. La vaig valorar molt. N’hauríem pogut guanyar més, aquesta és la veritat. Una enganxada a les dunes o un error meu que ens va penalitzar uns minuts ho va impedir. Vam fer un ral·li de menys a més i aquesta és la clau, ser molt regular, per obtenir un bon resultat.

Què fa de vostè un copilot cotitzat?

Per un equip és molt important la mecànica i ser bon navegant. Jo tinc experiència per haver corregut en moto i cotxe i sí, cada vegada estic més ben considerat. Teòricament mai ha de passar res però tenir un copilot que entengui com funciona el cotxe i pugui resoldre qualsevol problema amb celeritat interessa a tots els equips.

Ja ho té tot fet al Dakar?

No, l’objectiu és millorar els resultats. Aquest quart lloc és molt important, he fet vuit cops el Dakar, però en vull més. Sempre en volem més.

Moto o cotxe?

Cotxe. Amb la moto el que havia de demostrar ja ho vaig fer. El meu somni seria poder competir pilotant jo un cotxe. És molt difícil perquè val molts diners, però si no somies, no avances.

Sud-amèrica o l’Aràbia Saudita?

A mi la primera setmana d’aquest any a Aràbia no m’ha agradat. Han sigut etapes molt ràpides on no s’ha vist reflectida la destresa del pilot. No li he trobat massa sentit. La segona setmana sí, ja va ser més tècnica i amb complicacions a nivell de navegació. S’assemblava als Dakar de Sud-amèrica, més tècnics.

Què farà aquest any?

Se m’acaba el contracte ara i hem de veure quin plantejament de curses fa l’equip. Possiblement seguiré fent carreres amb l’Orlando. Suposo que estarem tot l’any evolucionant el vehicle.