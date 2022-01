L’advocat d’Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha explicat aquest divendres que la «interrupció matrimonial» entre Urdangarin i la infanta Cristina de Borbó «no és un divorci, és un impàs; clarament, s’han donat un temps».

Pascual Vives ha assegurat, en declaracions a RAC-1, que l’ex duc de Palma «ho ha passat malament, molt malament» i que actualment cobra menys de 1.000 euros per la seva feina a l’assessoria jurídica, així que viu amb l’ajuda de la seva mare, i és la infanta Cristina qui manté els fills.

L’advocat ha confirmat que la parella no ha firmat cap document de separació. «No és un cessament de la relació ni un divorci, és un temps que ells es donen. Tampoc s’han marcat cap termini concret», ha dit l’advocat.

Vives ha reconegut que va ser ell juntament amb persones «de confiança de la infanta Cristina» que van redactar durant el cap de setmana del 22 i 23 de gener el comunicat remès el passat dia 24 a l’Agència Efe informant que «de comú acord» la parella «interromp la seva relació matrimonial» i que «es manté intacte el compromís» amb els seus quatre fills.

«El comunicat es fa per dos motius: perquè quedi constància que són capaços d’arribar a un acord i que tingui un efecte balsàmic a efectes d’informació pública perquè ells puguin estar relativament tranquils, perquè després de les fotografies que sortissin poguessin donar-se un temps de reflexió sense que hi hagi intervencions externes per part d’altres persones», ha explicat l’advocat.

«Volen deixar clar que el compromís amb els seus fills segueix intacte i que és un tema molt privat i íntim, per això demanen màxim respecte per les persones que els envolten», ha assenyalat el lletrat, que reconeix que el «van sorprendre les fotos» publicades en què apareixia Urdangarin agafant la mà d’una altra dona.

«Ell ho ha passat molt malament»

«Ell ho ha passat malament, molt malament, en els últims anys. No es pot imaginar el que ha sigut viure empresonat. L’he visitat cada 15 dies durant dos anys i mig: la vida allà era duríssima. No crec que Urdangarin estigui bé», ha remarcat l’advocat.

Pascual Vives ha dit que el matrimoni no s’ha marcat cap termini i, preguntat sobre si és possible una reconciliació matrimonial, l’advocat ha contestat: «Sempre he dit que sa altesa la infanta Cristina és una persona extraordinària, i les persones extraordinàries de vegades fan coses extraordinàries i jo he sigut testimoni fa molts anys d’actuacions extraordinàries per part de la infanta Cristina».

Sobre si confia en una reconciliació, l’advocat ha manifestat: «Una cosa és confiar-hi i el que m’agradaria que passés, però, desgraciadament, en els últims 10 anys el que m’agradaria que passés poques vegades ha passat. La paraula ‘confiar’ no la utilitzo. És possible, persones extraordinàries fan coses extraordinàries».

«Les fotos van sorprendre molta gent, a mi en particular. Jo vivia amb certa tranquil·litat [mediàtica] ocupant-me del tema del tercer grau i de si li tocava aquest any o no el tema de la llibertat condicional, i tot això ha sigut un daltabaix», ha confessat Vives, que creu que Urdangarin sabia que l’havien fotografiat amb una altra dona.

Vives ha assegurat que mai va veure «cap tipus d’incident ni res» que el fes pensar en alguna fissura en el matrimoni.

Sobre l’actual situació penitenciària de l’exduc, el seu advocat ha informat que «està en tercer grau i pendent que al llarg d’aquest any pugui obtenir la llibertat condicional, que depèn de tres factors: que és cada vegada més a prop de complir tres quartes parts de la condemna, de la decisió que tingui institucions penitenciàries i del grau de compliment amb el seu comportament en el tercer grau».

Preguntat sobre si Urdangarin hauria de donar explicacions, el seu advocat ha dit: «Jo li recomanaria que no s’expliqui, perquè parlar del passat no serveix, no crec que parlar del passat l’ajudi, és una opinió personal, jo li diria que pensi en el present i en el futur, té 54 anys i molts anys de vida al davant».

«No és un malvat», ha conclòs.