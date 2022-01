L'actor Antonio Resines sortirà aquest divendres de l'UCI de l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, on està ingressat per una pneumònia causada per la covid des del 22 de desembre. Ha sigut l'actriu Fiorella Faltoyano la que ha donat la notícia a les xarxes socials: «Ha guanyat la batalla», ha dit Faltoyano en un tuit publicat aquest dijous. Faltoyano ha il·lustrat el tuit amb una foto en què apareix al costat de Resines. «Aquesta foto és per explicar-vos que Resines surt demà de l'UCI, on s'ha mantingut més d'un mes lluitant contra la covid... I ha guanyat la batalla. Estic molt contenta i volia compartir-ho amb vosaltres», assegura la protagonista de 'Solos en la madrugada'.

Esta foto es para contaros que Resines sale mañana de la UCI donde ha permanecido mas de un mes luchando contra el Covid...Y ha ganado la batalla. Estoy muy contenta y queria compartirlo con vosotros pic.twitter.com/wyjIyOOjcJ — Fiorella Faltoyano (@FiofalFaltoyano) 27 de enero de 2022 L'estat de l'actor ha evolucionat favorablement en l'última setmana i, segons diferents fonts, ja no requereix ventilació mecànica. L'anunci de Faltoyano dilueix la preocupació per la salut de Resines durant les últimes dates. Mostres de solidaritat L'hospitalització de l'intèrpret ha generat una infinitat de mostres de solidaritat entre les figures del cine i el teatre espanyol. Un dels últims a manifestar-se va ser Juan Echanove, que en una entrevista a La Sexta va confessar: «No sé què passaria amb mi si el meu amic Resines no se'n sortís. Cada dia, quan em llevo, el primer que penso és: 'El meu amic Resines està lluitant', és un lluitador, el millor de tots nosaltres, amb diferència». Javier Gutiérrez, un altre amic de l'actor, va expressar la seva preocupació per ell en l'entrega dels premis Días de Cine: «Cal tenir certa precaució, perquè ja sabem de molts pacients i, de gent coneguda, que fan un petit pas endavant i un endarrere. No s'ha de fer volar coloms, però l'Antonio és un paio molt fort i estic segur que es recuperarà ben aviat. No, no podrà amb ell. Jo confio que tirarà endavant, perquè és un paio molt fort i les notícies són esperançadores». Ana Obregón, Santiago Segura, Pepón Nieto, Jonás Trueba... nombrosos rostres coneguts que en els últims dies han expressat públicament el seu afecte per Resines. Movistar+ ha decidit ajornar l'estrena de l'última sèrie protagonitzada per l'actor amb el seu amic Miguel Rellán –que també va estar ingressat per covid a l'inici de la pandèmia– 'Sentimos las molestias', prevista per a aquest mes de febrer, a l'espera de veure com evoluciona Resines.