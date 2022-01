La cinquena edició de les jornades de Ciència-ficció, fantasia i terror de Girona van engegar dimecres a la biblioteca Carles Rahola i es tanquen demà. Les organitzen Ignasi Arbat, impulsor del programa de ràdio «Ningú no és perfecte» que s’emet a Ràdio Salt i en d’altres emissores locals, i Sergi Toboso, de l’associació Oci Ficció de Figueres. Arbat fa 20 anys que dirigeix aquest espai radiofònic que ara també es pot escoltar en podcast.

Ja no es fan pel·lícules com «E.T.» o «Star Trek», que homenatgen en aquesta edició de les jornades?

Si, algunes sí que se’n fan, encara. Poques, però se’n fan. Ser nen ara tampoc és el mateix que ser-ho als 80, els estímuls han canviat molt. Però per exemple l’última pel·lícula de Cazafantasmas té una part d’aquell cinema familiar dels 80, que també tenien pel·lícules inoblidables com Els Goonies.

Què és l’últim que ha vist al cinema? Què recomana de la cartellera actual?

L’última que he vist és Scream . És una pel·lícula que intenta refer la primera part però si l’has vist i coneixes les altres de la sèrie creada per Wes Craven perd gran part de la gràcia. Recomanar? West Side Story és una molt bona pel·lícula i encara que sigui un remake la posada en escena de Steven Spielberg en els números musicals és brutal. També m’ha agradat Kingsman i, òbvimanent, Spiderman.

Ara es consumeix més cinema a casa que a les sales.

Més o menys. Jo hi vaig molt al cine però també en veig a casa, perquè la pandèmia ho ha canviat tot i ha impulsat les plataformes en streaming. Jo soc un defensor del cinema al cinema. Cada any vaig a Sitges, per exemple, i em faig un tip de veure pel·lícules al festival. És imprescindible anar a les sales sobretot per pel·lícules com West Side Story o Spiderman, que es gaudeixen com una experiència compartida en pantalla gran.

Les sales de cine també sobreviuran a l’streaming?

Jo crec que sí. Segurament encara canviaran més coses en l’exhibició i les pel·lícules petites potser no trobaran el seu espai i de seguida estaran a les plataformes. Potser caldran més pel·lícules d’aquestes que es diuen «esdeveniment» perquè les sales puguin sobreviure. Però clar, és difícil si la pròpia Disney prefereix estrenar al març directament a la seva plataforma l’últim títol de Pixar perquè deu pensar que així hi guanyarà més diners.

A qui van dirigides les jornades de Ciència-ficció, fantasia i terror?

A tota la gent a qui li agradin aquests gèneres. Tot això va sorgir quan Star Trek va fer 50 anys i ho vam muntar durant un únic dia. Després vam repetir i vam anar ampliant les activitats. I ho fem a la biblioteca Carles Rahola perquè ens agrada combinar la lectura amb la projecció. Aquest any tenim múltiples activitats després que el 2021 la pandèmia ens impedís fer res. Això sí la gent s’ha d’inscriure perquè els aforaments són limitats.

En aquesta edició homenatgen «Star Trek», «El senyor dels anells» i «E.T.». Quina és la seva preferida?

M’agraden totes tres, però per la vena nostàlgica diré E.T. Allà va començar tot, em va fer descobrir el cinema.

Té mèrit que un programa de ràdio duri vint anys...

A mi m’agrada la ràdio i el cinema, que millor que parlar de cinema a la ràdio. Tot ha evolucionat molt i ara fins i tot podem gravar des de casa i gràcies a les noves tecnologies arribar a tot arreu. Llàstima que aquesta mena de programes han desaparegut de la majoria d’emissores comercials. Jo diria que el de l’Àlex Gorina a Catalunya Ràdio és dels pocs que queda.