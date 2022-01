Un any abans que arribessin les primeres notícies del contagi d’un virus que feia estralls en una zona del sud de la Xina i que ja era a les portes d’Itàlia, a Girona s’anunciava a bombo i plateret que l’Ajuntament de la ciutat tenia la intenció d’iniciar les obres de reforma i adaptació del xalet Soler del carrer Barcelona per tal que fos la seu d’un nou museu temàtic que se n’havia de dir Casa de la Tecnologia. A l’acte de presentació hi van ser presents l’alcaldessa Marta Madrenas així com el president de la Diputació, Miquel Noguer, ja que amb l’organisme provincial hi havia un pacte de col·laboració econòmica encaminat a tirar endavant el projecte. El xalet Soler és un edifici catalogat aixecat l’any 1941 per l’arquitecte Ricard Giralt de 775 m2 de superfície construïda tot i que la finca disposa d’un total de 2.626 m2, la qual cosa facilita que, en la nova funcionalitat museística, pugui tenir un ampli jardí i un espai verd d’ús públic per a la ciutat. La casa va estar ocupada durant molts anys per la família Soler propietaris de la coneguda fàbrica Jamones York de l’empresa Hijos de J. Soler Pacreu S.A. que també tenien industria càrnica a Cártama (Málaga) i una torre d’estiueig a Calonge situada en un lleuger promontori amb vistes esplèndides sobre bona part del municipi.

En aquell acte de presentació es va afirmar que la intenció era que el nou equipament cultural es pogués inaugurar a finals d’aquell mateix any 2019 però malauradament el projecte va quedar encallat i no pas per culpa del covid-19 perquè el virus encara no havia arribat a casa nostra sinó per altres causes desconegudes (o no). La proposta de recuperar aquell xalet per a usos culturals abans no s’acabés degradant del tot era prou encertada perquè d’alguna manera bevia de les fonts del Museu de Matemàtiques que està funcionant molt bé a Cornellà de Llobregat (amb unes visites anuals que superen amb escreix les de gairebé tots els museus de Girona, cap d’ells de ciències, per cert) però també de l’èxit de l’exposició Experiències matemàtiques on hi varen passar més de 12.000 persones durant els dos mesos que va romandre a la Casa de Cultura.

Em consta que els promotors que en seu dia varen impulsar el Museu de Matemàtiques de Catalunya estan interessats en tirar endavant aquest projecte gironí i no només per aplicar aquí l’èxit d’allí, sinó per impulsar el coneixement de la ciència d’una manera atractiva i alhora dinàmica i pràctica en un entorn agradable que fomenti les visites de curiosos però també el treball pedagògic que faci possible allò que va anunciar l’alcaldessa de convertir aquell entorn urbà de la ciutat en «menys carretera i més carrer», una realitat que la ubicació de la nova clínica Girona ajudarà a aconseguir.

Com està, però, avui, el tema de la futura Casa de la Tecnologia? Tots els indicis semblen indicar que està aturat, només amb alguns planells aixecats amb l’ajuda del Consell Comarcal però pendent de concretar superfícies i distribució de sales i, per tant, de definir els espais destinats al foment de la tecnologia, la popularització de les matemàtiques com a motor d’una pedagogia avançada i les sales polivalents per a la celebració d’activitats relacionades amb aquestes matèries divulgatives.

Aquest és un projecte de ciutat que tindrà el suport del Museu de Matemàtiques de Catalunya i cal esperar que també el de la UdG que se suposa hauria d’estar interessada, ja que tant pel seu contingut com per la seva ubicació, suposaria poder disposar d’un equipament d’alt nivell cultural fora del nucli urbà de la Força Vella, en una encertada definició del professor José Antonio Donaire en relació al futur del model turístic de Girona. Ara com ara, les mates estan suspeses en la doble definició del diccionari, però perquè aviat se li pugui concedir un aprovat o un excel·lent dependrà en bona mesura de l’impuls que vulguin donar-li els mateixos que varen prometre’l ara fa justament tres anys!