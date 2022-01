Joan Carles I ha reaparegut aquest dilluns per mitjà d’una foto que s’ha fet amb Carlos Herrera. El periodista de la cadena Cope s’ha desplaçat aquest cap de setmana a Abu Dhabi, la capital dels Emirats Àrabs Units, on ha tingut una trobada amb el rei emèrit. «Amablement em va oferir uns minuts del seu temps, em va atorgar la confiança de donar-me una estona de conversa i jo l’hi vaig agrair i l’hi agraeixo, com sempre», ha explicat el locutor.

En la imatge s’aprecia un rei emèrit en bon estat de salut, i que fins i tot ha perdut pes. «¿Com em vaig trobar el rei Joan Carles? [...] Molt més prim i sens dubte amb un aspecte enormement saludable. L’estat de salut de Joan Carles de Borbó és tot el que es pot desitjar en una persona de la seva edat. Un aspecte com no l’he vist en molt temps», assenyala Herrera.

En l’actualitat, Joan Carles I s’allotja en una residència que li han deixat en una de les illes del país, on gaudeix de seguretat i discreció, a més «de bon temps i d’una excel·lent assistència sanitària».

¿Tornar a trepitjar Espanya?

Joan Carles I, que està al corrent de la separació de la seva filla Cristina i Iñaki Urdangarin, també va xerrar amb Herrera sobre si hi ha possibilitats que torni a Espanya quan s’aclareixin els seus problemes legals. «La pregunta del milió de dòlars: si vostè va estar amb el rei Joan Carles, li devia dir quan vindrà a Espanya. A veure, quan estàs amb un cap d’Estat, que ha sigut cap d’Estat durant 40 anys, de preguntes n’hi pots fer les justes. Però si hi converses, evidentment, surt el tema. La resposta se cenyeix a la mateixa carta que ell va utilitzar per explicar-ho quan va marxar d’Espanya. «Esperant que es presentin les circumstàncies oportunes per viatjar a Espanya, cosa que estic desitjant». ¿Quines són les circumstàncies oportunes? Les que no creïn cap inestabilitat a la institució del seu fill Felip VI, amb qui està en contacte. Abans o després això passarà i podrà donar-se el fet que vingui a Espanya, i hi estigui el temps que consideri oportú, se’n torni o faci més passeigs... És un jubilat, pot fer el que consideri oportú».

Això sí, l’emèrit ja ha assumit que no podrà tornar a instal·lar-se al país. El seu desig és passar algunes «temporades» a Espanya i ja ha conclòs que això mai podrà anar allargant-se fins a quedar-se. El seu domicili estarà sempre fora. Per ara, als Emirats Àrabs Units.

Tampoc ha posat data a aquesta primera visita a Espanya ni ha comunicat al Govern ni al seu fill el seu desig que es produeixi en les pròximes setmanes. Perquè la tornada, sobretot la primera, estarà preparada fins a l’últim detall: com es comunica als ciutadans, on s’allotja, el motiu o excusa perquè es produeixi. Però ara per ara no hi ha res d’això, insisteixen fonts de l’entorn de Joan Carles I i ministres del Govern obligats a estar al corrent d’aquesta possible operació.