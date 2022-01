El líder dels Petit Fours a finals dels 90 és avui el director de U98 Music, la discogràfica gironina que va muntar amb Miquel Abras i Mario García, que ara fa cinc anys. És la seva passió, després d’haver passat per Música Global, RGB, SatéliteK i haver treballat de «freelance». «La gent em deia: perquè no et muntes el teu propi segell?», explica, i quan va fer 40 anys s’hi va llançar. Aquest 2022, a més, han creat Speed Music, que duu la part de «management» dels seus artistes.

Com es sobreviu en temps de pandèmia en el món de la cultura i la música?

D’entrada, intentant no posar-se nerviós. No preocupar-se, sinó ocupar-se. Quan estàvem tancats a casa, l’estratègia va ser pujar el màxim contingut possible a la xarxa perquè la gent en pogués gaudir, per exemple, vídeos d’El Pot Petit perquè els nens els poguessin gaudir. Quan van deixar -nos sortir, ens van nominar als ARC a la millor proposta amb una idea pionera: «Tothom a casa, i la música a la plaça.» Nosaltres dúiem els artistes a la plaça del poble, muntàvem l’streaming i la gent des de casa ho podia gaudir. Però només ho vam fer un cop, perquè les normes canviaven cada moment. En resum, ens vam haver d’adaptar.

Això seu és un esport de risc?

És un esport d’aventura. El millor de la història. Tinc la millor professió del món. No em fa mandra anar a treballar, és una passió màxima. I tinc clar que jo estic darrere de les fotos, mai a davant, el protagonista sempre és l’artista, el qui va al davant.

Què es necessita per tirar-se a una aventura com aquesta?

S’ha de tenir professionalitat i passió. Amb aquestes dues coses, unides, funciona. Hi ha un risc, és clar, però gas, si caic m’aixeco i tiro endavant. En Mario, un dels meus socis, sempre diu «unas veces se gana y otras se aprendre».

Es compren discos encara?

No. Se’n venen, però pocs. Ara es busquen altres coses, com editar discos amb formats xulos, com hem fet amb El Pot Petit. A les botigues hi ha cada cop menys espais de discos i allà només hi entren els top vendes, els de sempre. El nostre model de negoci està diversificat, venda de discos físics, descàrregues digitals i drets d’autor. I per la part de management, la contracció d’artistes i festivals, com Som de Mar i Diverland.

On es gaudeix més, a l’escenari amb Petit Fours o dirigint una discogràfica com U98?

Amb Petit Fours vaig gaudir molt. Però la meva veritable passió no és ser cantant i artista, sinó promotor. Gràcies a Petit Fours em dedico a això. Jo era qui duia la comunicació del grup, i vaig descobrir que hi havia una professió darrere d’això. Musica Global va confiar en mi i em va donar l’oportunitat de començar en aquest món.

Es veu reflectit en els artistes d’ara?

Del tot, absolutíssimament. Em serveix haver estat en una banda per saber com se senten els artistes quan seuen davant d’una companyia discogràfica. Els dic que jo he estat allà, com ells. Que de cop i volta una persona que no coneixes de res treballi la teva obra no és fàcil. Els artistes han de confiar en nosaltres perquè els desenvolupem la carrera amb unes cançons on hi ha molt d’esforç i sentiments. Empatitzo amb ells.

Quina és la fórmula per petar-ho?

No la sé. Si sabéssim la formula de l’èxit, Trump es dedicaria a ser promotor discogràfic. Però la màgia es això, que de cop i volta tens un èxit que no t’esperes, o que si que l’esperes perquè t’ho has treballat.

Com es descobreixen les figures de l’endemà?

Has de tenir una mica d’intuïció i ser arriscat. Els anys de professió també compten. Però a mi m’ha passat que surt de cop un artista, el descartes i després ho peta, i et queda cara de tonto. El que tinc clar és que no has de voler ser aclaparador. Quan fitxem un artista és per treballar-lo, no per evitar que vagi a la competència.

U98 fa cinc anys, amb quin catàleg?

Entre discos i singles hem editat més de 1.500 cançons. Em sento orgullós de cada una d’elles. I aquest 2022 serà molt potent, amb els nous discos de Blaumut i Marc Parrot, i les noves cançons d’El Pot Petit, de la Beth, Cesk Freixas, Miquel Abras, Litus... M’arriben projectes cada dia, al correu electrònic, gent que vol venir a treballar amb nosaltres. A Catalunya hi ha un potencial musical molt gran.

Què necessiten per poder celebrar cinc anys més?

La mateixa passió, la mateixa professionalitat i el mateix treball en equip que hem tingut fins ara. Tinc un equip meravellós. Tenen tanta o més passió que jo.

Es pot ser influent en el mon de la música des de Girona?

Totalment. Viure a Girona és un avantatge i no pas un desavantatge. Amb les plataformes que tenim, amb internet, això de tanta presencialitat s’ha acabat. Per a mi la sort és poder anar a treballar cada dia en bicicleta, i plantar-me a Barcelona en mitja hora amb TAV si ho necessito. Barcelona és l’altaveu de Catalunya, però des de Girona es pot treballar igualment.