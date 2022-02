Rosalía i la seva parella, Rauw Alejandro, dues estrelles de la música de fama internacional, s’han interessat per la casa La Morera i han fet contactes per comprar-la. La propietat és una de les joies del patrimoni modernista de Manresa. Ara fa un any es va saber que la finca s’havia posat a la venda per 2.190.000 euros, com constava en un conegut portal immobiliari, on actualment ja no surt.

L’arquitecte de la casa La Morera o del mas Morera, tal com també és coneguda, va ser el manresà Ignasi Oms i Ponsa, el mateix de ca la Buresa, de la torre Lluvià i de la Florinda, per posar només tres exemples de l’extensa obra que va deixar a la capital del Bages. Tal com indica el pla especial de protecció del patrimoni manresà, es tracta d’un Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) que té una protecció integral. Forma part de la ruta Natura i modernisme de l’Anella Verda i està situada a uns tres quilòmetres de la zona urbana de Manresa. Un oasi de pau La Morera és un oasi de pau a on s’arriba per un trencall del camí de Rajadell i que queda força amagada. A la part més estreta de la façana hi figura la data de construcció, 1905, sota el nom de la casa, Morera. Des de fora es veu que és una propietat molt ben conservada. Pel que fa a l’interior, tal com va mostrar el portal Habitaclia amb tot luxe de detalls, també està molt cuidat. La promoció s’adreçava, principalment, a compradors que estiguessin pensant a explotar un negoci per fer-hi una casa rural o bé un espai per organitzar-hi esdeveniments. Té deu habitacions, sales amb llar de foc, jacuzzi interior i piscina. En total, són 2.624 m². La venda incloïa les 30 hectàrees de terreny que l’envolta. Amb el preu, en canvi, no hi anaven inclosos els impostos ni els costos de notaria i gestoria, a càrrec dels interessats. Propietat manresana La Morera ha pertanyut durant dècades a la família propietària de la sabateria Torra de Manresa. La mare, que va traspassar, germana de Rosa Oriol, cofundadora de l’imperi de joieria Tous, va ser l’encarregada de mantenir-ne l’esplendor. En data del 16 de desembre de l’any passat, el titular de la propietat que figurava al registre de la propietat número 1 de Manresa era Jean Claude Gaston Magnien, marit de la difunta, que va heretar la possessió. La família, consultada per Regió7, ha declinat confirmar o desmentir l’operació i s’ha negat a fer cap comentari. Tampoc la cantant Rosalía no ha respost cap dels missatges que li ha tramès aquest diari. Originàriament, el mas pertanyia a la comunitat dels pares dominics del convent de Sant Domènec de Manresa, fins que va ser venut a particulars amb la desamortització. Un d’ells -a final del segle XIX- va ser l’industrial del tèxtil Josep Portabella i Cots, que va encarregar a Ignasi Oms i Ponsa l’ampliació del mas original, del qual es conserven les voltes i el celler, per tal de convertir-lo en una residència senyorial. Les obres, iniciades el 1903, es van acabar al cap de dos anys. Tant a l’exterior com a l’interior, l’ornamentació modernista és present en tots els detalls i li dona personalitat, començant per la tribuna mirador, amb sengles porxos a banda i banda, i continuant per l’escalinata i els vitralls. Té unes bones vistes a Montserrat. Rosalía confirma la seva relació amb Rauw Alejandro