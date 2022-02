Rosalía i la seva parella Rauw Alejandro ja han buscat una constructora per fer obres al mas Morera per adaptar-lo a les seves necessitats, segons ha pogut saber Regio7, del mateix grup editorial que Diari de Girona, que va avançar dimarts els contactes entre la parella i la propietat per adquirir la casa. Aquest diari ha pogut confirmar que l'operació de compra s'ha culminat i que la parella de cantants, una de les més famoses del moment, ha posat fil a l'agulla per adequar el mas al seu gust. Per fer la intervenció han contactat amb la manresana Constructora del Cardener. A l'hora de fer canvis a la propietat, que els ha costat al voltant dels 2 milions d'euros, els dos artistes hauran de tenir en compte que és un Bé Cultural d'Interès Local (BCIN) amb una protecció integral. El mas Morera està situat en un trencall del camí de Rajadell. És una de les joies del modernisme de Manresa, construïda el 1905 i projectada per l'arquitecte Ignasi Oms i Ponsa, el mateix de ca la Buresa, la Torre Lluvià i el Casino. És una finca de 2.624 m² envoltada de 30 hectàrees de camps de conreu formant terrasses, on només se senten els ocells. Tot i quedar força amagada, té una arquitectura que crida l'atenció i unes vistes envejables de Montserrat.

Molt moviment de cotxes

Veïns de la propietat han explicat a Regió7 que, darrerament, han vist molt moviment de cotxes amunt i avall, inclosos camions de la mudança. Si bé la notícia de l'interès de Rosalía per la casa destapada per aquest diari ha corregut com la pólvora, asseguren que, de moment, no han rebut cap notificació directa que la seva nova veïna serà la cantant del Malamente i de Saoko. Justament aquesta setmana, Rosalía ha mostrat la portada del seu tercer àlbum, titulat Motomami, nom de l'empresa de la mare de la cantant, Pilar Tobella, dedicada a la representació d'artistes.

La propietat que han adquirit la cantant de Sant Esteve Sesrovires i la seva parella, el conegut raper de Puerto Rico Rauw Alejandro, era dels amos de la botiga de calçat Torra de Manresa. La mare, que va traspassar, germana de Rosa Oriol, cofundadora de l'imperi joier Tous, va ser l'encarregada de conservar la casa mentre va estar al capdavant. Amb la seva mort, la família va posar-la a la venda. Aquesta setmana encara constava al registre de la propietat número 1 de Manresa que el mas Morera continua sent de Jean Claude Gaston Magnien, marit de la difunta, que el va heretar.

El portal immobiliari Habitaclia va informar fa més d'un any que s'havia posat a la venda per més de 2 milions d'euros i en detallava les característiques, inclòs un complet catàleg de fotografies que permetien fer-se a la idea de com és l'interior del mas, amb una estètica en sintonia amb l'estil modernista de la construcció. Segons sembla,, finalment, la immobiliària que la va posar a la venda no és la que ha acabat lligant l'operació de compra. A Habitaclia ja no surt.

Protecció integral

El mas Morera, que té deu habitacions i consta de sales amb llar de foc, jacuzzi interior i piscina, té voltes de pedra i un celler que formen part del mas originari. La construcció està formada per dos cossos units en forma de ela. Un d'ells, el més antic, de llenguatge neoclàssic, consta de planta baixa, pis i golfes. La planta baixa és coberta amb voltes de pedra. Un cos perpendicular a aquest, de manera que tanca la ela, està destinat a celler. El cos nou, de llenguatge modernista, consta de planta baixa i pis. La planta baixa és de pedra, inclòs el garatge i el magatzem. Totes les cobertes vessen a dues aigües. Hi ha una capella adossada al cos més antic, a ponent, que data del 1872.

La seva incorporació al catàleg de patrimoni es va justificar donada la importància històrica, tradicional i pels valors paisatgístics. Per fer-hi una intervenció, l'arquitecte responsable haurà de fer la proposta basant-se en el que diu la fitxa de patrimoni i ha de ser validada per la Comissió de patrimoni local. El que estableix la fitxa de patrimoni és que es poden fer obres de manteniment i de conservació, consolidació o reforma d'acord amb el Pla General de Manresa i que no es permet la modificació de les façanes, cobertes, obertures, jardins, interior i entorn de protecció de la finca.