Alguns somien amb un bon cotxe. O amb una televisió de grans polzades. D’altres, a mida que la vida avança, amb una segona residència a la platja. Potser fins i tot en un iot, per molt prohibitiu que sembli. En el retir. O en poder fer un bon regal als fills. Amb 60 anys, però, el que més desitjava Maria Lluïsa Cornellà no era res de tot això. No s’hi assembla ni en pintura. El seu desig, l’espina que duia clavada des de jove, era graduar-se a la universitat. Tenir una carrera. I ho ha aconseguit. Va acabar els estudis el gener de 2020, fa dos anys, i finalment, a pesar de les dificultats de la pandèmia, demà serà una dels 18.000 alumnes de la Universitat Oberta de Catalunya, integrants de dues promocions marcades pel virus, que es graduaran en un acte híbrid al qual es podrà assistir presencialment o connectar-s’hi via Zoom. Aquesta veïna de Fornells, casada i amb dos fills de 28 i 31 anys que també han passat per la Universitat, s’ha tret el grau d’Administració i Direcció d’Empreses en sis anys i mig. Amb força de voluntat, molta empenta i dedicació, i sense deixar la seva feina d’administrativa en una empresa de Llagostera, ni de tenir cura del seu sogre, que pateix demència.

De jove Cornellà vivia a Caldes. Era l’única noia d’una família de quatre germans i malgrat que estudiar, sobretot matemàtiques, sempre li havia apassionat, va ser víctima d’un patriarcat que li va negar una formació superior. «Quan vaig acabar l’EGB els meus pares volien que anés a treballar. Per a ells les noies no havien d’estudiar, perquè després es casaven i no els servia de res», explica. Encara avui la seva mare li manté l’argument, quan li recorda que ha aconseguit graduar-se a la universitat. Maria Lluïsa Cornellà va intentar rebelar-se a la situació: treballava el cap de setmana en una pastisseria per poder anar a fer un mòdul d’FP a Sant Feliu, aprofitant que l’autobús era gratuït. El batxillerat hauria estat la seva il·lusió, però al poble no hi havia institut i en aquest cas, el trasllat sí que tenia cost. Tot i que va obtenir el diploma a la millor alumna de l’institut, no hi va haver opció a seguir estudiant. «Vaig estripar el diploma, vaig llençar la tovallola i me’n vaig anar a treballar a una fàbrica. Tenia els pares contents: podien fer servir els estalvis perquè els meus germans homes poguessin estudiar. Però sempre em vaig quedar amb les ganes», detalla.

Va trobar parella, es va casar i va tenir dos fills. Un es va graduar en filosofia i exerceix de mestre, l’altre en òptica. Quan van ser grans, se li va ocórrer recuperar el somni. Per què no havia arribat el seu moment. Així va ser com va fer a Salt un curs d’accés a la universitat per a majors de 45 anys, on li va sobtar que bàsicament només es treballés el català, el castellà i la comprensió lectora. «La majoria de gent que vol entrar a la universitat a aquesta edat tria Humanitats», afirma. Però ella, aficionada a les matemàtiques, va acabar escollint ADE. «Vaig descobrir la UOC i vaig pensar que seria una bona via, perquè podia anar fent al meu ritme i no eren uns estudis presencials», afegeix.

Estudiant als vespres, després de treballar, i els caps de setmana, va començar decidida a fer dues o tres assignatures, sense pressa. Però s’hi va enganxar i cada cop en va anar agafant més. I si primer es conformava amb un 5 a les notes, l’exigència va créixer i anhelava notables i excel·lents (al final n’ha tingut 8) perquè si no es frustrava. El gener de 2020 va acabar els estudis i el treball de final de grau. I demà en rebrà la recompensa.