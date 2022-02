«Dones de futbol» (Columna) narra la història de les dones que van començar a jugar a un esport prohibit, convertint-se en pioneres, lluitadores, referents i noves estrelles. La seva autora, la exfutbolista i entrenadora catalana Natalia Arroyo, explica com s'ha construït dins del futbol un espai de dignitat per a les dones.

Com a exfutbolista comparteix el que deia Di Setéfano: «Marcar un gol és com fer l’amor»?

Depèn del grau d’intimitat que cada un triï (riu).

Com era la vida de les dones pioneres del futbol?

Les pioneres del futbol d’aquells temps eren dones atrevides, independents i fortes, dones que van haver de jugar d’amagat de les famílies, amb pseudònims, dones que van haver de desafiar les normes.

Quin camí van haver de recórrer?

Fa més d’un segle, les dones que començaven a jugar a futbol van viure una època fosca i injusta. Se’ls va prohibir jugar quan eren populars, quan els seus partits havien cridat l’atenció de la gent. La societat més tradicional no va voler acceptar aquell èxit, que era una oportunitat de veure la dona fora del seu entorn casolà i familiar, i va marginar i prohibir qualsevol intent de fer partits femenins.

Quina és l’efemèride més important de Catalunya?

Va ser el partit nadalenc que el Barça i el Centelles van jugar l’any 1970 al Camp Nou. Aquell partit va obrir una escletxa que va estimular la creació d’equips arreu del país i de les primeres lligues més o menys organitzades. Van ser les bases del que una dècada després acabaria amb la prohibició per part de la RFEF.

Avui encara podeu parlar d’esports per a homes i esports per a dones?La societat no s’ha tret les etiquetes i els estigmes de sobre, i encara ens persegueixen els estereotips que cataloguen un esport de femení o masculí. Però ara els esports són accessibles tant per a la dona com per a l’home, sense limitacions federatives o de reglament. És el primer pas perquè la canalla triï el que vulgui practicar.

Què opina del pla de treure les pistes de futbol de les escoles per ser una cosa masclista? La meva filla juga a futbol al pati.

La majoria de protagonistes del llibre que juguen a partir dels anys 70 o 80, expliquen que van començar al pati de l’escola. Van haver de fer-se un lloc entre nens que se sorprenien que elles també volguessin o poguessin jugar a futbol. L’aposta més assenyada, per a mi, és aquella que permet un ús repartit de l’espai esportiu escolar. Però no crec que sigui un debat que s’hagi d’abordar exclusivament des de la perspectiva de gènere.

Ha entrenat dones i homes. Hi ha diferències més enllà del que és físic?Per a mi, les diferències de cada equip tenen a veure amb les característiques de la plantilla i la competició, i de si el context és amateur o professional. Quan el context és el mateix, hi he vist moltes més similituds que diferències. Esclar que hi ha situacions més físiques i descontrolades al futbol masculí que al femení, però cada vegada les dones eleven més el nivell físic dels seus partits, pel que fa a duels, pilotes dividides o acceleracions.

Com a entrenadora de futbol femení, se sent una pionera?

Entenc que és necessari que hi hagi referents i exemples que mostrin un camí, que facin veure que també és possible ser entrenadora. Assumeixo que aquest pot ser el meu paper ara que tinc més visibilitat que la que van tenir les anteriors a mi.

Es continua dient que el futbol és cosa d’homes?És una frase que ja fa temps que ha caducat. Les dones han hagut de fer-se un camí propi, paral·lel i sovint per darrere i d’amagat del masculí.

Aleshores, què li dic a la meva filla, que juga al pati de l’escola?

Endavant, que jugui, que s’ho passi bé, que provi coses, que aprengui, que experimenti amb la frustració de perdre i en l’alegria de guanyar. I que intenti normalitzar que ella és una més. Com qualsevol altre company o companya del pati.

Una darrera frase: «el futbol és molt més que una qüestió de vida o mort» (Shanky).El futbol només és futbol.