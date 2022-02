Que a l’hora de fer l’entrevista només quedi una entrada lliure per dissabte a Bescanó és la millor notícia?

Sí, ho hem vist, encara en parlàvem aquest matí amb en Xuri, que fins i tot ens faria il·lusió que aquesta entrada no es vengués. Seria una mena d’homenatge a aquests mesos que han passat, aquest seient buit. Estem molt contents de tornar a tenir el 100% d’aforament, ja no només per nosaltres, sinó també pel públic i pels programadors, que han fet un gran esforç mantenint els teatres amb activitat quan els números no els sortien. Tornem a la normalitat.

Tants anys de carrera després encara emociona veure un teatre ple?

Sí, molt. Ens passa a Bescanó, i també a Banyoles, que em sembla que queden 10 entrades. Fa molta il·lusió, per molts anys que faci que et dediquis a això.

«Ni rastre de qui vam ser» es va estrenar a l’estiu. Està molt rodat?

Em sembla que només portem quinze bolos. Hi ha molts teatres que tenen taps a l’hora de programar, perquè han de fer lloc a espectacles anul·lats. Aquests bolos ens han anat bé perquè des del dia de l’estrena, sense perdre l’essència, hem anat millorant coses que només veus si tens públic. Ara ja tenim l’espectacle com volíem. A Bescanó el presentarem tal i com el vam fer l’última vegada, sense canvis. Esperem que l’espectacle s’enlairi aquest 2022, al setembre està previst fer temporada a Barcelona... esperem que tingui molta vida entre aquest any i el que ve.

Amb Carles Xuriguera són inseparables però feia 10 anys que no pujaven junts a l’escenari.

Ha sigut un retrobament escènic molt ben avingut. I ha sigut una cosa que no era buscada. Jo sempre vaig escrivint textos, n’hi ha que queden al calaix, i d’altres veuen la llum. Sempre tot el que escric li ho passo a ell, i em diu si li agrada, què canviaria, què li sembla... un dia vaig començar a escriure un text per a dos actors, i li vaig enviar una quinzena de pàgines. Em va trucar i em va preguntar «això amb qui ho faràs?» i jo li vaig dir que ho havia pensat per si mai teníem ganes de tornar a pujar a l’escenari junts. Em va respondre que tenia ganes de fer-ho ja, i junts, i ens hi vam posar. Ens ho hem passat molt bé. El segon dia d’assajos ja estàvem connectats a l’escenari. Gaudim. Ens fem grans i ja no hem de demostrar res, només fer passar una bona estona al públic.

Què s’endú el públic?

Nosaltres diguem que és un espectacle molt trist que fa molt riure. És la història de dos persones de 50 anys que s’han quedat clavades en el temps en un teatre, ja no estan de moda, la gent no els truca, i s’han inventat un món dins del teatre on se senten protegits. És el final d’una carrera, una història trista, però que fa riure per la manera com tenen de comunicar-se. La gent s’ho passa bé però també ens diu que surt del teatre una mica amb el cor encongit.

El gran temor de l’actor és que el telèfon deixi de sonar?

Sí, és evident, i més quan el món va tant ràpid. Jo estic a Islàndia amb l’Albert Om, i a Planta Baixa a TV3, però no tenim un programa de televisió on et vegi el gran públic. El nostre treball és molt teatral ara. I si estàs dos o tres anys sense fer res, l’onada et passa per sobre. Però també quan et fas gran perds l’ànsia, no hem de demostrar res. El dia que l’ofici no em vulgui faré una altre cosa, i tampoc passarà res. El meu cap sempre rumia, he tingut pubs, un restaurant, ara tinc un local i a vegades penso què hi podria muntar... soc molt cul inquiet. Tampoc m’he anat a oferir mai com a actor, sempre he creat la meva feina. No s’acabarà el món si un dia el públic no em vol veure més.

Com es viu sense Twitter? (a finals de gener va decidir tancar el compte)

Molt bé. Els primers dies tenia una mica de mono, però ara ni hi penso. En alguns moments potser sí, quan hi ha un partit del Girona o del Barça, o hi ha temes que saps que allò deu bullir, però res més. Soc molt temperamental i veia que quan en algun tema no hi estava d’acord, treia el pitjor de mi, i no en tinc cap necessitat. Ara estic escrivint un altre espectacle i em condicionava molt els temes de què volia parlar, hi perdia el temps, i em posava de mala llet. Tot el dia tot va en contra del català, i en contra de tot. I pensava quina merda de món que tenim. A Arbúcies hi estic bé, a casa hi estic bé, amb els fills estem bé... no en tenia cap necessitat. Ara estic a Instagram, on tot és més maco, a vegades massa i tot, però quan deixi l’ofici, no tindré cap xarxa.